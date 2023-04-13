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台北大同區都更王！三豐建設在地30年成功整合16案 讓地主對祖先有交代

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／陳雅玲

曾是台北商業中心的大同區，地主視店面如傳家寶，要談合建是何等難事，但三豐建設有何能耐取得地主信任，而贏得「大同區都更王」的封號？

「我們公司第一件與地主合建案，就是現在的辦公室。」三豐建設總經理游瑞興自豪地對《財訊》報導說，三豐成立30餘年來，9成以上案子都是和地主合建。相較於買素地蓋房，談合建其實是個苦差事；然而，三豐卻能一案接一案取得地主信任與認同，贏得「大同區都更王」的名號。

指標 每坪破百萬元　創區域最高價

根據《財訊》報導，三豐建設自1998年在大同區推出第一案「偉瓦第」，迄今在大同區建案已有16案，主要集中於重慶北路、延平北路一帶，近年則擴及至民生西路、承德路，加總的樓地板面積也有近兩個小巨蛋規模。最具指標「雲極」的一案，更是整合近70位地主百分百同意的危老案，一開案即熱銷，最高樓層成功挑戰每坪破百萬元，創下當時區域最高價行情。

成立於1988年的三豐，早期原始股東自迪化街發跡，是紡織界堪稱大老級的宏洲纖維、中國人造纖維與南光纖維所出資創辦，至今宏洲仍是三豐原始股東。由於地緣性的關係，三豐很早就在大同區立足。董事長洪敏夫經營理念是堅持做好每一件事，尤其三豐專營開發合建，擅長就是與地主溝通，據實以待。

不過，《財訊》分析，早期做整合開發不是件容易的事，游瑞興笑談，「地主最怕建商來，擔心樓蓋到一半變爛尾樓，因此最難就是建立起人與人之間的信任，」特別是大同區一帶，自清末就商業貿易興盛，不乏經商置產代代相傳，許多老屋在地主眼中是「起家厝」，甚至是祖產，「根本捨不得賣！」

由於地區獨特性，游瑞興表示，經常碰到土地是家族祖產，若產權還有爭議，比方父母借名登記在小孩名下，結果父母雙雙過世，其他兄弟姊妹主張也有繼承權，如何說服不動產所有權人與家族共同分配， 就延伸另一道難題。

即使整合難題百百種，「但三豐比較大的長處，是我們懂得地主的需求。」游瑞興對《財訊》記者表示，懂得地主需求，才有進一步談的可能。諸如這裡地主不希望祖產資產有所減損，絕大多數都要住回去，因此需要透過專業及法規制度，盡量創造基地最大坪效，對地主而言，也是一種「對祖先的交代」。再者，這裡地主更在意商業空間的使用，重建後如何把店面效益最大化，也是設計的關鍵。…(本文截自財訊683期，詳全文)

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