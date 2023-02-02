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2022年關鍵字是「漲」 外食購物都心酸...台灣人荷包消風 減法過活類躺平

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／孫蓉萍

根據《財訊》報導，民眾經歷了近3年疫情的洗禮，消費形態與以往有很大改變；2022年再加上通貨膨脹影響，消費者無不勒緊褲腰，但遇到心愛的事物，仍不吝支出。

新冠肺炎爆發至今，已經過了兩年多，如今疫情終於趨緩，也解除邊境檢疫措施，開放國門。這段時間以來，民眾的消費模式不同於疫情前，心態有了轉變。各類型產業勢力也互有消長，再加上通貨膨脹等因素，預料2023年消費又將有一番新的樣貌。

根據《財訊》報導，關於暢銷商品，以百貨公司為例，SOGO百貨公司2022年度業績超過原訂目標的443億元，除了忠孝館改裝和復興館調整品牌外，最重要的是疫情帶來的紅利。SOGO販賣促進部經理曹春輝指出，大家不能出國的轉單效應，使得精品業績大爆發；而且許多台商回到台灣，董娘也待在台灣，不時打打小白球，使得女性高爾夫服飾配件銷售量成長。

居家不孤單　寵物商機浮現

隨著疫情逐步緩和，婚宴恢復舉辦，新人都來選購珠寶婚戒、喜餅等。企業紛紛要求員工回公司上班，上班族結束居家，尤其是男性，會到百貨公司買正式的西服。東方線上則根據電子發票銷售分析資料庫，比較2022年1月到9月和2020年同期的數據，發現百貨和購物中心的客單價成長率增加了26%，顯示消費者在這裡花的錢比3年前更多了。

此外，《財訊》報導指出，長期居家，許多人需要陪伴，於是寵物商機浮現。農委會估算，台灣約有250萬隻家貓、家犬，寵物市場年產值上看500~600億元，台灣「毛經濟」趨勢不容小覷。博客來2022年上半年寵物類業績比去年同期大幅成長3倍以上；PChome 24h購物指出，除了飼料、貓砂等日常用品，近年寵物飼養型態趨向精緻化，具備特殊功能的「黑科技商品」，如自動餵食器、給水器、烘毛機等也成為家中必備神器。

2022年影響消費的另一個重要的因素是通貨膨脹。台灣長期處於低物價的環境，消費者物價指數年增率一直在2%左右，但3月起好幾個月在3%以上。而且通膨當中，民眾最有感的外食和食物類，漲幅尤其明顯，對購物的心理影響也特別大。「台灣2022代表字大選」的結果，也選出「漲」字。

《財訊》分析，近3年來疫情持續升溫、降溫，經過2021年的3級警戒，2022年各項措施終於鬆綁，消費者的心態已產生微妙的改變。政治大學企管系特聘教授別蓮蒂，分析東方線上E-ICP及線上調查數據指出，消費者對未來抱持著一種「B-」消費心態。

大約10年前，台灣也有類似的氛圍，稱為「B+人生」，民眾只要有一點小確幸，有一點小小的滿足，過好小日子就好。現在與當年的不同之處在於，態度有一點悲觀。別蓮蒂也發現，這種看短不看長、感覺沒未來、放鬆不緊張的「躺平族」，有往上蔓延到中生代的趨勢。說得更精確點，在長期疫情、物價上漲、房價飆升等社會環境之下，這些人其實是「被躺平」的，心中充滿了無奈。…(本文截自財訊678期，詳全文)

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