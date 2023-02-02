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歷經飯店燒錢、旗艦店遭解約收回風暴 吳旻潔：誠品生活已經不一樣了

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／林苑卿

根據《財訊》報導，疫情衝擊商場及誠品行旅營運、數位轉型折舊攤提，造成誠品生活連續兩年虧損；而最具指標的台北信義店年底也將熄燈，董事長吳旻潔的下一步該怎麼走？

《財訊》報導指出，2022年，誠品生活可說是多事之秋，包括疫情衝擊賣場與誠品行旅的營運、數位轉型折舊攤提較大等挑戰，2022年確定無法獲利，這已是連續兩年陷入虧損窘境；再加上，旗艦型的台北巿誠品信義店也續租無望，大家都在問：「誠品生活怎麼了？」

疫情衝擊非虧損主因 布建物流與電商才是關鍵

1月初，誠品生活董事長吳旻潔在誠品行旅接受《財訊》的獨家專訪。她坦言，誠品轉型的確比較慢，數位外包更曾歷經失敗；但同時，外界也有很多誤解。在3個多小時的採訪中，吳旻潔完整說明失去信義店的衝擊、為何不結束誠品行旅、海外布局、數位轉型，以及公司何時獲利等外界質疑。市場則推估，至少要到2024年，誠品生活才有機會轉虧為盈。以下為《財訊》專訪內容：

問：疫情逐漸趨緩，但誠品生活在2022年仍然虧損，主要原因為何？

答：我想讓大家理解的是，2021年之後的誠品生活，已經不是10年前上櫃時的純實體通路本質，它已經開始數位轉型。其實歷經疫情的衝擊，不至於讓公司2022年前3季虧近兩億元，關鍵在於物流與電商仍處於投資期。

我們從2018、2019年建置廠房、投資物流等，到2021年上線，前面兩年就是建置期。物流與平台已投資超過5億元，物流成本與營運費用1年大約2億元，未來估計可以做到百億元營收，但是現在電商才十來億元的營收，還沒有經濟規模，租金與折攤會比較辛苦。誠品生活已明確投入OMO虛實融合經營，這是外界還沒了解的。

另外，誠品線上含技術開發養了上百人，2018年要做電商時，起初不懂所以採外包，結果失敗；後來我們發現必須自建團隊，核心know how和會員數據才能留在內部，但也還在建置期，才會影響整體獲利。

疫情發生前，我已經做好心理準備，跟Jerry（財務長吳立傑）說：「上了第2曲線（指數位轉型），這幾年可能不太能像以前賺這麼多錢，但我們不可能等快不賺錢的時候才做這件事，因為已經感受到大環境壓力。」沒想到疫情一來，又把原本獲利的第1曲線（賣場營運）打下去，雙重夾擊下才會造成虧損。

問：外界質疑，少了信義店將對誠品生活造成重擊，你會如何因應？

(本文截自財訊678期，詳全文)

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