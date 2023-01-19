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散戶口袋名單暗藏熱門股多空密碼！韓鐵粉狂買特斯拉、美迷因股站上浪頭

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
圖／財訊

文／郭庭昱、孫蓉萍

根據《財訊》報導，虎年股票、債券、加密幣三殺，散戶也經歷了暴衝到急墜的大震盪。哪些股票是散戶最愛？台股的大戶、散戶籌碼消長，可以聞到風向的轉變。

電動車龍頭特斯拉股價在2022年大跌近7成，市值減損7200億美元；但同時間，特斯拉卻取代蘋果，成為散戶最愛買的美股。市場研究機構Vanda統計，散戶在特斯拉的淨買超達154億美元，較2021年暴增4.24倍，這已經超過在蘋果的淨買超152億美元。

《財訊》報導指出，特斯拉近幾個月來飽受空襲，包括產量最大的中國廠受疫情衝擊、降價因應同業競爭，以及執行長馬斯克收購推特等風風雨雨；而且，馬斯克原本承諾不再賣出特斯拉，卻在2022年賣股套現高達145億美元。然而，基本面、消息面、籌碼面的利空，都沒有澆熄散戶的熱情，Vanda去年12月統計，「散戶在6個月內買進的特斯拉比過去60個月還多」，特斯拉占散戶投資組合達11%。

同樣是汽車大國的韓國，更有眾多散戶是特斯拉的死忠鐵粉，即使背著信貸、房貸的重擔，也要借錢買進特斯拉。2022年散戶買超28億美元，讓韓國散戶持股躋身特斯拉第8大股東，還因此被暱稱為「特斯蘭」（特斯拉和伊斯蘭的組合），凸顯其堅定的信心。

加倍放空標普　ETF大賺

根據《財訊》報導，網路券商蓬勃發展，給予散戶征戰全球股市極大方便，透過一個App即可交易各國股票，個人也可以像基金經理人一樣，進行多空操作。例如，去年美股交易成長最快的ETF（指數基金）比特斯拉還猛，是加倍放空標普指數的SQQQ，2022年散戶淨買超金額較2021年成長10.65倍，而標普指數的年度跌幅約20%，買到SQQQ不管是避險還是純放空，都是大賺，散戶也能靈活利用放空賺錢。其餘在2022年散戶淨買超量年成長最快的，還有亞馬遜成長6.59倍，輝達成長2.25倍等。

2020年因疫情而起的多頭，散戶的精神指標是「迷因股」，意指在網路論壇上引起熱烈討論的標的，例如遊戲公司GME的軋空聖戰，股價從1美元漲到80美元，搞垮幾支避險基金，雖然隨著泡沫散去，帶頭大哥紛紛大賺走人，如同沒落的戲院，依然上演死貓跳的恐怖片。迷因股之一的美國家居用品零售商BBBY，前2年曾從4美元大漲到35美元，去年底回跌到2.5美元，呈現漲9倍再跌9成的走勢。今年初傳出可能破產的消息後，短短幾天股價竟從1.3美元狂漲3倍到5塊多，依然不改迷因本色。

日股多高齡　年輕人也進場

根據《財訊》報導，散戶不只在美股活躍，日本散戶也勇敢追價。東京證交所公布2022年投資交易動向，散戶買超達1兆1774億日圓，是2021年2811億日圓的4.2倍。這是1983年以來首次連續兩年買超，也是泡沫經濟瓦解後，1990年以來最高紀錄。…(本文截自財訊677期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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