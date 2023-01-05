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華為晶片戰略曝光、晉華上演大復活！迴避美國禁令 加碼投資境內半導體公司

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／林宏達

過去4年，華為祕密布局，透過投資半導體設備，成立合資公司，取得半導體設備技術，試圖繞過美國實體清單限制，美中科技戰將再次升溫。

根據《財訊》報導，過去4年，中國半導體廠福建晉華因為美國制裁而一度陷入停工，但幾個月前又悄悄復工。

2018年10月，美國商務部認為福建晉華有危及美國國家安全的風險，將福建晉華列入實體管制清單，禁令實施後，美系半導體設備廠相關人員撤出晉華，導致晉華產線停擺。

給訂單給技術　挽救生產線

如今為何又能重啟？《財訊》分析，關鍵在華為。業界人士指出，晉華原本產線配置是用於生產記憶體，但在產線停擺後半年，華為開始介入，一面提供訂單，一面提供技術，將晉華轉為生產邏輯IC的工廠，應用於生產車用、安控等成熟製程IC上，「目前是用二手美製機台組成新的生產線。」

業界人士分析，目前中國尚無能力完全以中國半導體設備組成產線，「北京的唯一一條國產線，產量相當小。」但是，由於美方並未對買賣成熟製程設備設下限制，日本設備廠如東京威力科創仍可以將設備賣往中國，過去兩年中國也拚命買進半導體設備，因此取得二手成熟製程設備不成問題。華為派遣技術人員入廠，找到技術支援和耗材，讓晉華重新啟動。

《財訊》報導指出，華為目前在半導體產業是採取「游擊戰」策略，2022年華為仍推出Mate 50 Pro新機，除了採用美國高通晶片，也不支援5G網路，不直接挑戰美國禁止華為擴張5G影響力的目標。但華為也沒放棄手機市場，2023年還將推出Mate 60，仍採取同樣策略。

而且，只要是目前沒被禁止的領域，華為都努力加碼，例如投資發展半導體成熟製程製造技術。至2022年為止，華為旗下的全資子公司哈勃投資，已投資超過60家和半導體相關的企業，其中有6家已在中國上市。

哈勃投資的半導體設備公司愈來愈多，如晶圓薄化設備廠特斯迪，哈勃是其第5大股東；生產晶圓清洗設備的寧波潤華全芯微電子，哈勃投資是其第7大股東；研發EUV核心光源技術的北京科益虹源光電技術公司，哈勃投資也持股近5%，生產半導體級氣體控制設備的蘇州晶拓半導體科技公司和上海先普氣體技術公司，哈勃投資都是大股東。若再算上海外合作，2020年底，哈勃投資還和馬來西亞半導體測試設備廠JF Technology合資成立JFH Technology，在中國生產測試設備。

根據《財訊》報導，哈勃投資扮演母雞的角色，這些被投資公司長大後，就推向資本市場上市，獲取更大的資源。如製造第3類半導體基板的天岳先進，設計記憶體晶片的東芯股份，生產功率半導體的東微半導，生產VCESL晶片的長光華芯等。…(本文截自財訊676期，詳全文)

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