世足賽創百億元銷售佳績！台灣運彩重生推手林博泰 走出疫情衝擊

文／楊喻斐

台灣運彩銷售額從2014年的150億元，成長到2022年首度突破600億元，9年來，運彩如何谷底翻升的故事，也像卡達世足賽事一樣精采。

根據《財訊》報導，2022年卡達世界杯足球賽落幕，台灣運彩在這次賽事創下104億元的銷售額，是開賣以來最高紀錄，更較上屆大幅成長近4成。運彩熱銷，幕後功臣正是台灣運彩總經理林博泰，不但成功重振運彩的形象，也讓遠在卡達7000公里之外的台灣，炒熱了球迷觀賽的激情。

然而，在締造風光的銷售佳績之前，台灣運彩才剛從疫情的低潮期中緩慢恢復元氣。「回想2020年農曆年時，大家開始搶口罩，我當時就覺得不對勁，如果影響到運動賽事舉行該怎麼辦？」林博泰不敢掉以輕心，馬上叫團隊做最壞的心理準備。

疫情席捲的那1年 我決定提高賠率 活了下來

根據《財訊》報導，2020年3月12日，美國職籃NBA因球員染疫宣布無限期停賽。「運動彩券就是要有各種運動競技，當天沒有商品上架，營收瞬間幾乎歸零，有1600家投注站嗷嗷待哺，我想哭都哭不出來。」疫情所帶來的衝擊，林博泰如今想來依舊歷歷在目。

好在林博泰的危機意識真的派上用場。由於員工事先已尋找世界各地如白俄羅斯、塔吉克、坦尚尼亞、哥斯大黎加等地運動賽事，做好緊急應變計畫，NBA宣布停賽的隔天，運彩就將緊急計畫送到體育署；體育署也隨即開召委員會並快速核准該計畫，讓運彩可以上架其他賽事的商品。

《財訊》分析，運彩每年要上架的年度計畫商品，需要在前1年的10月向主管機關申請並且提報完畢；如果，當初提報的商品賽事未舉辦，臨時再去找其他的賽事來替補根本來不及。不過，就算運彩雖然可以上架其他地方賽事的商品，但問題是這些冷門的賽事，根本就沒有人看！

「加碼！」林博泰決定提高賠率以及開成場中投注，增加中獎機率，向主管機關申請，把獎金支出率從法規的78%再往上調，以及加碼的獎金得以動用到「發行損失責任準備金」。準備金是自運彩發行以來就開始累積，平常備而不用，要動用須獲得主管機關同意。

《財訊》報導指出，所幸當時台灣因防疫得宜，讓國內職棒能照常舉行，加上運彩的各種加碼激勵，過去每年台灣職棒賽事銷售額大約4億、5億元，2020年一口氣賣超過24億元。林博泰感慨地說，走過艱苦的日子，「至少我們活過來了，」2020年還有400億元的銷售成績。

其實，早在2014年林博泰接任第2屆台灣運彩總經理之前，台灣運彩經營得十分辛苦。想要重新燃起消費者的熱情，重新定義運彩的遊戲規則、增加公信力與消費者保護，以及解決實體與網路的通路衝突，成為林博泰的首要3大任務。… (本文截自財訊676期，詳全文)