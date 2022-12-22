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庫克最愛的錶帶 來自日本這家老牌小廠

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／林苑卿】

根據《財訊》報導，近日，蘋果執行長庫克在推特分享他的日本參訪行程，揭露Apple Watch Ultra錶帶供應商，原來是位於日本福井縣1家有70多年歷史的家族企業─井上絲帶工業（Inoue Ribbon Industry）。

《財訊》報導指出，1948年井上絲帶工業開始生產窄幅織物，後來業務擴展至服裝材料（內衣、外衣、運動服）、纏繞帶、工業材料等領域。Apple Watch Ultra超熱賣的高山款橙色錶帶，正是井上絲帶工業所生產。庫克在推特放上至福井參觀工廠的照片，盛讚井上絲帶工業將傳統工藝與最先進的製造技術相結合，打造出Apple Watch Ultra錶帶。根據日媒報導，Apple Watch Ultra橙色錶帶的兩層布料，其實是用針刺機織出來的，G字鉤經過的部分也是三維摺疊生成的。

《財訊》報導指出，根據公開揭露的財報，這家僅約130位員工的非上市企業，資本額才4000萬日圓。井上絲帶工業雖是日本的隱形冠軍之一，但原來只是1家傳統紡織廠；不過在生產Apple Watch Ultra錶帶後，已成為蘋果自2018年來重要的日本供應鏈廠商之一。…(本文截自財訊675期，詳全文)

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