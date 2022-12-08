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果粉等不到高階機種...鄭州封控52天鴻海痛失銷售旺季 解封後仍難救急

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／楊喻斐

根據《財訊》報導，從疫情爆發到新進員工抗爭，富士康鄭州廠的震盪，再給鴻海一記當頭棒喝，也再次催促著蘋果，加快敦促供應鏈出走中國的腳步。

根據《財訊》報導，中國河南鄭州在封控52天後，日前終於宣布解封，但鴻海旗下富士康鄭州廠動態仍成為全球關注的焦點。因為這52天正巧是大客戶蘋果新機種的出貨高峰期，iPhone 14高階機種有高達8成都從這裡出貨，如今就算解封，蘋果與鴻海都已錯失了歐美的銷售旺季。

出貨高峰期　爆員工出走潮

　

《財訊》報導指出，隨著鄭州市政府宣布解封，鴻海終於鬆了一口氣，先前未上線的新進員工暴動紛爭問題也已經落幕，只是10月下旬超過兩萬人離職的人力缺口還沒有得到適當的回補。為了吸引當地離職員工返聘以及積極慰留員工堅守崗位，不惜在12月、1月祭出了各種高額激勵獎金，卻不知道何時才能完全恢復產能。

富士康為何在此刻大手筆撒幣？《財訊》分析，這一切要先從52天前說起。鄭州市政府開始提醒當地白名單企業採取閉環生產，當時富士康延遲了5天才開始將防疫政策趨緊，可惜疫情已經守不住了，陸續傳出員工確診的情況。

想像一下，富士康鄭州廠區可說是一個居住了20萬人的小城鎮。廠區之外以及四周的小區、公寓裡面都住著富士康的員工，不但不容易落實嚴謹的防疫政策，一旦疫情爆發，更是難以控制。

《財訊》分析，10月中旬，富士康鄭州廠大批的員工在不願被隔離的情況下，拿著家當不惜徒步逃離這個原本可以安穩賺錢的地方，這一批出走人數超過兩萬名之多。尤其此時是蘋果新機出貨旺季，在嚴重缺工下，鴻海必須重啟招工。

滿載新員工的巴士一輛接著一輛陸續駛至富士康鄭州廠報到。這些新進員工原等著一上工就有豐厚的津貼可領；不過，上工之前就要先被隔離7天不說，一旦確診，上工日更是遙遙無期，加上津貼條件不一，因此有一些新進員工開始在隔離住所透過抖音上傳影片，因而掀起大規模的抗爭活動。

《財訊》報導指出，富士康鄭州廠是鄭州市政府的經濟命脈，根據統計，富士康曾占鄭州出口總額達82%，占河南省進出口總額達65%，更遑論當地員工在高峰期間可達30萬人之多。「一旦沒有了富士康，鄭州市的經濟發展恐將倒退10年。」當地的產業人士直說。…(本文截自財訊674期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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