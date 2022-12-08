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合擎以精湛工藝成為隱形冠軍 「黑手」老董靠復刻鈑件挺進好萊塢

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／孫蓉萍

古董車玩家的困擾之一，就是找不到零配件可用。合擎董事長羅修賢瞄準需求，以精湛的工藝生產逾50款古董車的7000種零件，成為市場的隱形冠軍。

根據《財訊》報導，相較於鄰近的科學園區，新竹縣芎林鄉有亮點的企業不多，但位於華龍村的合擎公司，卻是一家名副其實的隱形冠軍。走進外觀不起眼的工廠裡，令人眼睛一亮，廠內除了引擎蓋、葉子板、保險桿等各種磨得發亮的零件外，還可以看到福斯T1廂型車、保時捷跑車造形座椅，甚至古董車魚缸。

逃學小子　特勤隊3年蛻變

《財訊》報導指出，無論是電影《驚天動地60秒》中的福特汽車「野馬」，或《玩命關頭3：東京甩尾》中的雪佛蘭汽車「科邁羅」，或是Discovery頻道的《翻新中古車》節目，都用到合擎的鈑件，否則早已停產的零配件無處可買。如今，合擎產品銷往歐美等地，1年營業額超過12億元。

「我以前連英文有分大小寫都不知道！」只有國中學歷的合擎董事長羅修賢笑說，「我下課要幫父母種田，回到家天都黑了，家裡只有1小顆燈泡，沒辦法寫作業，第2天到學校就挨打；而且我也不知道學數學，將來有什麼用？」於是開始逃學。

20歲去當兵，進了第1期的特勤隊，接受三棲訓練。例如徒手劈磚至少兩塊，爬過粗糙尖銳的咕咾石鋪成的天堂路，還要從直升機上跳傘、野外求生。但最令他難忘的還是整理糞坑，「每次都足足1個禮拜吃不下飯，那個臭味總是揮之不去！」特勤隊每個星期測驗，不斷淘汰隊員，最後他撐過了3年，順利結訓。回想起來雖然非常苦，但可以逼出一個人的潛力，除了超人體力之外，還培養出了冷靜思考的能力以及觀察力、意志力和膽識，讓羅修賢終身受用。

根據《財訊》報導，從軍中退役後，羅修賢進染整廠工作，但同時他哥哥為車廠代工生產零件的工廠負債累累，父母親希望他去幫忙哥哥。「他要自己付錢開模，產品交給車廠以後，往往要幾個月後才會收到貨款，導致資金常常周轉不過來，得靠父母親拿田地去抵押借錢給他。」最後工廠清算的時候，負債高達3000多萬元。

羅修賢在哥哥工廠學會了鈑金的技術，他冷靜分析哥哥為車廠代工的模式，根本賺不到錢，而且因為沒有通路，只能任大廠宰割。於是1990年他自立門戶，不迷信大量生產。同時他看到歐美不少人玩古董車，而且這些人的經濟狀況都不錯，因此決定鎖定古董車的鈑件。…(本文截自財訊674期，詳全文)

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