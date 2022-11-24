藥水鍊金術！昶昕30年獨門生意經 台灣7成PCB業者都是客戶

文／游筱燕

昶昕董事長陳國金做化工材料貿易起家，隨著這30年電子業起飛，為客戶研發藥水並回收廢水，提煉再利用，透過循環經濟實踐城市銅礦。

「我調配藥水給PCB（印刷電路板）等電子廠，再把這藥水產生的廢水收回來，製成再生藥水，並萃取金屬擷取出硫酸銅等內外銷，形成完整的循環經濟迴圈。」清大化工博士、昶昕實業總經理陳彥亨一句話介紹得很有畫面感，卻是昶昕花了30多年，跟著台灣電子廠一起成長習得的寶貴經驗。

日企借鏡 研發才有競爭力

根據《財訊》報導，資源再生協會理事長黃孝信表示，昶昕經營的商業模式有特殊的時空環境背景，通常做藥水和做廢水回收，是各為不同領域；彼此要跨入的門檻頗高，是很前衛的作法。但昶昕有自己的運輸車隊、特化品生產廠、再利用廠、貿易公司、處理廠等，也跟著台廠赴中國擴廠，很早就看到世界的碳中和、ESG 趨勢。

根據《財訊》報導，昶昕是台灣唯一同時兼具蝕刻液（藉由侵蝕材料的特性，雕刻物品的液體，廣泛運用於電子業）生產能力，又具回收廢水執照的公司；1年銷售藥水6萬多噸，透過再利用流程產銷銅產品約3萬多噸，客戶包含PCB業者健鼎、欣興、敬鵬、華通、南電、瀚宇博德，以及聯電、美光、日月光等半導體與封測產業等，在該領域市占超過七成。

《財訊》報導指出，目前昶昕在台灣共有6個產銷據點，也在客戶端設置回收站，提供客戶一站式特化品解決方案，並由中國轉投資的友緣化學，提供台商同樣服務。1998年昶昕跟著電子業台商西進昆山，陸續在廣東惠陽、江蘇無錫、四川重慶投入業務，2020年再於湖北仙桃建立新廠，2021年投產。

昶昕董事長陳國金跟金屬礦業很有淵源，他是新北市瑞芳金瓜石人，名字也有個「金」字，父親是礦廠的機電工，陳國金台大化工系畢業，退伍後去一家台日合作的香料公司上班，專攻食品、化妝品、洗劑香料，因為表現優異也被派去日本研習半年。陳國金說：「我看到日本這家四百年的公司，超過一半員工都是研發人員，有競爭力才能成為百年企業，種下昶昕要以研發為基底的種子。」

兩年半後陳國金離職創業，做起化工原料生意，概念類似化工原料行，做分裝、也會增加簡單的原料提升附加價值。由於當時電子業藥水多半從歐美、日本進口，價格不菲，電子業者鼓勵陳國金創業，一起研究開發藥水。1989年昶昕設立，陳國金勤讀國外資料，不斷反覆測試，隔年，第1代蝕銅液順利上市。

不過，陳國金對《財訊》團隊坦言，隨著入行的人愈來愈多，市場競爭劇烈，「我就在想，如果客戶不只是客戶，我們同時也是他的客戶，互相依存，生意更可長可久。」後來環保意識抬頭，陳國金1998年增設再利用廠及處理廠，不只提供客戶藥水，也回收他們的廢水，解決客戶的麻煩。… (本文截自財訊673期，詳全文)