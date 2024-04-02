汽車零組件廠迎接訂單大潮

【文／莊家源】

雖然今年整體汽車、電動車市場成長放緩，但在每輛車的半導體含量增加趨勢不變，與電動車市場滲透率逐年提升之下，將引領車用市場規模持續擴大。

全球汽車產業去年受到晶片缺料緩解，整體汽車銷售量為七六七八萬輛、年增十二％，其中，中國市場受到地方政府與企業直接補貼新能源車等政策激勵帶動，汽車銷售量連三年成長；歐洲市場儘管面臨總體經濟疲弱、高利率環境導致消費者購買力減弱，但受到烏俄戰爭低基期影響，汽車銷售量年增十四％；美國市場則受惠經銷商庫存回補及零組件缺料緩解，新車銷售放量，汽車銷售量年增十一％。

車用電子是未來主戰場

今年在總體經濟不利消費動能，與去年基期墊高影響下，法人預估今年整體汽車銷售量成長將放緩至持平，在電動車方面，預估今年全球電動車銷售量為一七八三萬輛、年增二七％，市場滲透率二二．四％、年增四．一％。

根據車用電子元件大廠恩智浦半導體（NXP）分析，目前每輛車採用半導體元件的價值約九○六美元，預估到二九年將會提升至一四○五美元，年複合成長率約八％；IHS Markit則預估今年全球車用半導體市場規模將上看八七八億美元，年增十五．五三％，預計到二九年市場規模可達一四三○億美元，而主要成長動力來自於先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用高效能運算、純電動車（BEV）、油電混合車（HEV）等需求。因此，即便當前受到全球汽車、電動車市場的成長預期將走緩，但車用電子市場規模的成長動能來源，並不全來自於汽車銷售量的增加，而是因為每部車採用半導體元件的價值提升所帶動。

二極體廠德微去年在客戶庫存調整之際，積極進行組織調整，接連併購達爾基隆六吋廠，與收購喜可士四○％股權，上至晶圓代工產能、下至產品出海口。法人分析，基隆晶圓廠併入將帶來多重效益，包括跨入高階車用在內的多樣化產品線，有助德微朝向ＩＤＭ廠、切入高附加價值產品，公司看準車用產品毛利優於平均，營收占比將從目前的十七％左右，未來三年目標提升至三○％以上，法人樂觀認為今年車用占比有望挑戰二五％，全年營收有望突破三○億元。

隨著電動車數量持續增加，與減碳浪潮席捲全球，充電樁被視為電動車的必要基礎設施，勢必要在禁售燃油車之前做好充足準備，不僅要擴大公共充電站、國道充電站的設置，也要獎勵、補助私人充電站、住宅充電設施的設置。