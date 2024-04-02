謝金河：兩萬點上下的台股新思維 台股第一季寫傳奇

【文／謝金河】

股市第一季的賽局已經結束，這是精彩的一季，台股在首季加權指數上漲十三．一八％，櫃買指數上漲七．七三％，台股在二四年第一季穩穩站上兩萬點，這是台股史上新紀元，這當中，護國神山將股價推升到七九六元，是帶動指數最大的功臣，而且台積電將市值推升到二○兆，也是史上新紀錄。

ＡＩ帶給台灣新機遇

除了台積電一枝獨秀外，過去蟄伏不動的鴻海拉升到一五七．五元，市值越過二兆元大關，聯發科也寫下一二七五元新天價，市值也一度突破二兆元，台積電的二○兆，鴻海、聯發科到二兆元都是歷史新里程碑。而往下看，廣達的兆元市值也夢想成真，在第一季最後一個交易日將股價拉升到二九八元，市值跑到一．一三兆。現在在兆元關前，市值到九○○○億以上的有中華電信的九七七一億，富邦金的九○七一億，還有台達電的八八五八億，台灣的兆元產業逐漸成形，而除了台積電過去扮演的「一個人武林」，現在格局也逐漸拉大，這次Nvidia挑戰Apple的大業正逐漸展開，ＡＩ帶給台灣的新機遇，也正逐步夢想成長。

台股在首季上揚十三．一八％，在全球股市屬於前段班！今年首季的全球股市以日股表現最優，日經指數短線站上四萬點大關，讓全球刮目相看，而東證指數也大漲十七．○一％。另外，越南股市也拉出十三．六四％的漲幅，些微領先台股，經過二二年的大跌，越南股市逐漸回穩。站在美國這一邊的菲律賓也拉出七．○六％的漲幅，馬來西亞上漲五．六％，過去兩年表現很好的印度小漲一．九五％，印尼小跌○．一四％，而資金最大吸納的新加坡，股市小跌○．五％，南韓股市首季上漲三．四五％，算是差強人意。

而跌跌不休的中港股市，在中國證監會主席換人，中國暴力救市下出現止跌反彈走勢，上證上漲二．三％，深證下跌四．九二％，滬深三○○小漲三．一％，中國創業板下跌三．八七％，香港恆生指數小跌二．八三％，國企指數小漲○．七三％，但香港恆生科技股下跌七．六九％，香港創業板慘跌二三．四五％，可能是全球最慘的市場，看起來中國暴力救市，但危機警報尚未解除。

美國股市仍是主導全球的核心，今年首季道瓊上漲五．六二％，四萬大關指日可待，S&P 500指數上漲十．一六％，Nasdaq上漲九．一％，費城半導體指數上漲十七．四五％，Nvidia帶領的ＡＩ革命仍是狂潮，今年首季AI 5仍是全球漲跌核心，微軟市值遙遙領先Apple，雙方差距拉大到五○○○億美元以上，看起來今年第二季Nvidia超車蘋果機率很大，庫克的ＣＥＯ寶座可能岌岌可危。

除了Nvidia，Supermicro（SMCI）一鼓作氣創下一二二九美元歷史紀錄，更是令人咋舌。除了TSMC ADR，AMD、AVGO在首季都有亮眼表現，最慘的是靠中國市場的Apple、Tesla，中國電動車的殺價戰可能讓Tesla面臨重重挑戰，壓力愈來愈沈重。

全球股市第二季挑戰較大

歐洲經濟基本面欠佳，不過資金行情推動股市奔馳，荷蘭有ASML帶動股市寫下歷史新高，丹麥則由諾華諾德領軍，指數不斷上揚，其他如瑞典、西班牙不斷奔馳，最具代表性的德國股市在首季大漲十．九％，ＤＡＸ指數創下一八○三九的歷史新高；法國股市也站穩八○○○大關，來到八二五三，今年首季大漲八．七八％，俄烏戰爭對歐洲帶來巨大威脅，但是歐股表現可圈可點。

從今年首季全球股市的表現來看，可以用「漲多跌少」來形容，進入第二季，股市在首季大漲後，第二季的挑戰會比較大，這次台股的00940掀起一場ＥＴＦ風暴，很多人把焦點擺在投資人瘋狂認購，造成淨值下滑，掛牌後的股價下跌，這是必然現象，ＥＴＦ被動基金必須建好倉，市場很容易吃豆腐，像長榮股價一度被推向一九四．五元，又狠狠掉下來，這些被ＥＴＦ買滿的個股，股價經過拉升後，恐怕必須有更強大的基本面來充實，這也給第二季選股帶來一些不同的視野。

台股的ＥＴＦ狂熱背後代表著資金的狂熱，台灣這一波資金大狂潮遠遠勝過一九八九年前後的台灣錢淹腳目時代，最大原因是過去國人賺到錢後，會把錢匯到中國，有的炒房、有的炒股，也有更多人買人民幣商品，但二○一九年以後，這個形勢改變，這些年，中國經濟急轉直下，台灣人不但不會匯錢到中國，還會千方百計把錢匯回台灣，這是台灣錢更淹腳目的原因。