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輝達Blackwell王者生態圈 運算新時代來臨！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

誰也不會想到，一家過去單純做圖形處理器（ＧＰＵ）起家的公司，中間曾二度瀕臨倒閉困境，竟然能在三十年後，衝上全球市值第三大的巨型企業，更在ＡＩ晶片領域橫掃九成的市占率！去年七月，輝達（Nvidia）市值從一百億美元躍升一兆美元，耗時了八年，今年二月二十三日股價在盤中衝上八二三元、市值再翻倍到二兆美元，卻僅相隔不到八個月，市值暴漲的速度遠勝於蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）。儘管身處ＧＰＵ激烈競爭的紅海之中，後有追兵超微（AMD）來勢洶洶，還有谷歌、蘋果、微軟、臉書、特斯拉等科技巨頭為了降低對輝達依賴，投入客製化晶片的行列，在今年GTC大會落幕後，眾多華爾街分析師及外媒大膽斷言：「輝達短時間內難有對手有機會追趕」，究竟他是靠著什麼優勢，能穩穩站妥ＡＩ晶片霸主的地位？

短時間內難有對手

回溯輝達的發展歷程，早在二○○七年就高瞻遠矚地建立了CUDA軟體平台架構，這項創舉意味著，將複雜顯卡程式設計統一打包為簡單介面，開發人員能夠輕易執行各種應用開發，涵蓋範圍廣及科學運算、影像處理以及深度學習等領域。如今全球約有三千家ＡＩ新創公司使用CUDA平台，就如同蘋果的iOS系統一樣，為輝達築起了堅實的生態優勢，也讓在後苦追的競爭對手難以企及。

可以發現，輝達近年除了在硬體、軟體方面加足馬力，也開始嘗試往ＡＩ應用終端發展，例如今年二月推出面向一般用戶的Chat with RTX，是能在個人電腦或工作站運行的ＡＩ聊天機器人、面向企業和新創公司也推出「ＡＩ代工服務」加速應用程式開發等，確保在高速奔跑的ＡＩ領域不錯過商機。

GTC 2024堪稱五年來科技界最盛大的實體大會，現場聚集超過一萬一千名與會者，是輝達又一個高光時刻，在主題演講中，創始人兼執行長黃仁勳重磅推出了一系列ＡＩ新品和技術，包括新一代ＧＰＵ、ＡＩ加速器、ＡＩ軟體開發工具等，為ＡＩ技術的發展再添注嶄新動能。

繼二○二二年的Hopper架構之後，輝達的次世代Blackwell架構於今年GTC大會正式亮相，全新的架構將搭載於B100、B200 GPU之中，還有進一步由兩片B200與一顆Grace CPU組合而成ＡＩ超級晶片GB200問世，由於功耗升級且受限於散熱空間不足，輝達宣布GB200將採用液冷散熱來達到效率最佳化，GB200的液冷配置範圍為七○○～一二○○瓦，在推理、能源效率和成本降低方面取得重大進展，會場上也見到GB200 NVL 72機櫃組，將最高三六顆Nvidia Grace CPU和七二塊Blackwell GPU放入機架中，ＧＰＵ之間以第五代的NVLink互連，並導入Nvidia的BlueField-3資料處理單元，可於超大規模的ＡＩ雲端中實現網路加速、儲存、零信任安全，以及彈性的ＧＰＵ運算能力。

Blackwell架構晶片總共包含六大重點升級，一、採用台積電先進製程（N4P）打造，ＧＰＵ整合兩個獨立製造的裸晶，由二○八○億個電晶體組成，數量是前一代ＧＰＵ八百億個電晶體的二倍以上；二、支援FP4精度的第二代Transformer引擎；三、雙向吞吐量達一．八Ｔ／秒的第五代NVlink技術、每個ＧＰＵ提供每秒一八○○ＧＢ的頻寬，能串聯高達五七六個ＧＰＵ高速傳輸；四、ＡＩ自我診斷的ＲＳＡ引擎，能預判潛在故障問題、縮短停機時間；五、具備運算功能的安全ＡＩ，可在不影響性能之下保護ＡＩ模型與客戶數據；六、支援最新格式的解壓縮引擎，加快資料庫查詢速度。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2293期；訂閱先探投資週刊電子版

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