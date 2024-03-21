正基攜手高通 大啖乾淨網路商機

【文／黃俊超】

全球兩大強權對決，尤其美國持續強化對中國在半導體產業管制措施，在網路與ＡＩ所架構的未來世界，可望為台廠帶來絕佳機會。

世界已逐漸分裂為民主與共產兩大陣營，壁壘分明，美國前總統川普時代展開貿易戰，並逐漸延伸至金融、科技領域，加上俄烏、以巴戰爭仍未見和平的曙光，地緣政治風險更是有增無減，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）著名主持人Fareed Zakaria評論台海情勢，沒有最危險、只有更危險，然而就如狄更斯著名小說雙城記開頭寫道：這是最好的時代，也是最壞的時代。

美盯上中國移遠、廣和通

美國在高科技領域，對中國的禁令除了在半導體產業持續升級外，在與國安議題息息相關的網路通訊，也可能將採取更進一步的動作。川普總統時代的二○二○年四月，美國國務院公布５Ｇ乾淨網路計畫，並公布全球５Ｇ乾淨網路名單，八月時任國務卿龐佩奧擴大鎖定包含營運商、商店、行動程式、雲端、電纜與路徑，台灣主要電信商都名列５Ｇ乾淨路徑的電信公司清單之中。

乾淨網路鎖定５Ｇ網路在內，從雲端數據到硬體設備，全面去中化，也加速美中脫鉤的腳步。而後白宮雖換了新主人，不過基於國家安全，拜登政府仍延續政策，並於二一年六月，加碼簽署行政命令，禁止美國實體投資數十家據稱與國防或監控技術領域有聯繫的中國公司，至今年初在名單上仍包含中國移動、華為科技、海康威視等共計五九家公司。

二三年八月，美國共和黨議員、眾議院中國委員會主席Mike Gallagher，與民主黨籍眾議員Raja Krishnamoorthi要求美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ），考慮將中國通訊模組廠移遠通信與廣和通列入清單，美中戰略競爭特別委員會則要求解決有關中企製造的蜂巢式網路模組（cellular modules）的潛在安全問題，ＦＣＣ主席Jessica Rosenworcel也在同年九月，要求美國政府機構考慮宣布移遠通信和廣和通構成不可接受的國家安全風險。

今年初，美國跨黨派的這兩位議員，再度致函拜登政府，要求將移遠電信列入禁止投資的軍工企業名單，並杜絕美國企業向其注資，在公開信中直白表示，移遠通信是物聯網模組供應商，目前在美國市占率逐漸擴大，根據證據顯示，移遠通信向中國軍工企業提供支持，且與中國工信部有許多附屬關係，當中有眾多已列入美國國防部中國軍方企業名單的關鍵供應商，使用其產品恐會導致美企資料外洩，危及國家安全。

其實不僅美國政府對移遠與廣和通強烈質疑，去年五月，移遠涉嫌利用瑞典人化身僑外資名義，在台投資設立安外兒有限公司與普羅夥伴公司，而這兩家公司在台的主要工作竟是挖角互聯網、５Ｇ高科技人才，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

物聯網需求快速增長

邁向萬物聯網的世界，低功率廣域網路（LPWAN）是終端設備與雲端之間的橋樑，目前有多項技術在爭奪LPWAN主導地位，其中由於LTE-M和NB-IoT提供蜂巢式技術出色的可靠度與安全性，不僅低功耗可讓裝置使用小型輕量電池運行多年，且能夠在人口密集地區提供網路覆蓋，使得蜂巢式物聯網備受矚目與期待。

根據Juniper Research報告預估，LPWAN全球市場規模將從二二年的三一○億美元，至二六年幾近翻倍至六一○億美元，預計NB-IoT和LTE-M在同期間裝機量將快速成長一二倍。然而，市調機構IoT Analytics最新報告估算，二三年蜂巢式模組出貨量前五大廠商，分別為移遠通信、廣和通、Telit Cinterion、日海智慧和中國移動，共計出貨量占比超過六成，當中僅有Telit Cinterion不是中國公司。