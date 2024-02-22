複製美超微模式 台股奇兵點名

【文／方亞申】

輝達二十二日公布財報，聯準會會議紀錄也將揭示，是影響股市最重要兩大因素。不過就上季財報公布來說大致上都較預期好，加上近期國際油價向八○美元推升，而一月份ＣＰＩ及ＰＰＩ都高於預期，聯想到聯準會降息可能不在三月、五月，而在六月以後。市場另一派說法認為聯準會遲早要降息，所以看到資金拚命拱主流ＡＩ股及財報好的公司。

元月中旬以來只要財報有利多，例如東京科創、愛德萬、艾司摩爾、安謀、台積電、迪士尼、Netflix、應材等都出現大跳空上漲，顯見市場資金的確不少，主要以半導體設備及ＡＩ為主，而非電子股同樣也有不錯演出，資金似乎相當多。據統計，截至二月十四日為止一周，共有九一．二億美元資金淨流入全球股票基金。其中，美國股票基金單周資金淨流入六七．八億美元，創七周最大單周吸金紀錄。

ChatGPT之後 Sora登場令人驚艷

資金流進美國當然以大型股為主，尤其是ＡＩ相關族群，所以也就產生美超微飆漲，並創造出輝達今年超過四成漲幅。其他如通用、臉書、迪士尼等等也有不錯表現。金融市場預期美國今年一定降息，果如此將牽動國際貨幣型基金超過五兆美元流動，流向股市似乎是趨勢，科技股又是焦點，所以美股四大指數只要守在月線之上就是強勢。

當然ＡＩ還是主流，先前OpenAI執行長宣稱將募資七兆美元發展ＡＩ；而後有軟銀集團創辦人孫正義擬籌資一千億美元創立一家ＡＩ晶片企業，與輝達競爭，並期望該公司在業務上能與軟銀旗下的安謀互補。而OpenAI再放大絕，二月十五日表示，該公司正在開發一款名為Sora的新模型，可根據文字提示生成約一分鐘短影片，所釋出的影片震撼力不遜於去年ChatGPT，Sora能夠根據使用者給予的提示生成影片，內容可包含多個角色以及特定類型的動態畫面，也將根據提示的主題與背景精準生成影片內容，並可呈現複雜的攝影機運鏡；除根據文字產生影片外，Sora也可以依據靜態圖像製作動畫，此功用增添虛實難分境界！而算力即國力，在黃仁勳全球跑透透宣揚此理論，已吸引歐洲、日、印度及中東國家高度重視進而大舉下單，相信ＡＩ這塊餅將越做越大，也就是輝達業績將持續向上。

當然要像美超微兩個月不到上漲超過二．五倍，是太誇張，但美超微業認為需要更多ＡＩ晶片支援才能刺激營收上升，顯示對ＡＩ晶片需求孔急。觀察去年以來輝達股價上漲也非一口氣到位，而是震盪推升。輝達在三月中召開論壇，屆時全世界重要的半導體相關公司都會與會，對ＡＩ還是有所加持。何況後市Sora新模型的市場接受熱度仍可期待。

輝達目前總市值達一．七二兆美元，略為落後谷歌的一．七六兆美元及亞馬遜的一．七四兆美元，這三家公司中谷歌及輝達都是ＡＩ的推手。再向上看總市值三兆美元的微軟也與ＡＩ有關，也就是全球總市值前六名中，就有一半與ＡＩ有關。總市值居後的臉書、台積電及博通加上艾司摩爾也都與ＡＩ緊密連結。可以說，今年美台歐股市中，重量級上漲個股大多與ＡＩ連線，資金積極卡位這些個股，最重要是ＡＩ除了文字、語言、影像外，還能創造出多大實際應用？就像是以前蘋果推新機，供應鏈大多上漲，主要就在於新品市場往往以「哇」來反映震撼度，ＡＩ的功能將遠超過手機推陳出新！所以輝達財報公布，即使股價下跌，對於供應鏈也是尋找買點。

供應鏈拿出漂亮單月營收

ＡＩ相關供應鏈去年出現過倍數上漲，而後整理近半年，一月再度從緯創、技嘉、緯穎、英業達為主拉升；而零組件的散熱表現最整齊，幾乎股價都創新高，包括奇鋐、雙鴻、健策、建準等；ＣＣＬ有台光電及台燿創高、交換器有智邦、滑軌的川湖；ＰＣＢ的金像電等，零組件供應鏈股價能創高，主要在於一月營收顯現出來，諸如奇鋐、台光電營收創歷史高，其他營收大多年增從三五％起跳，代工股營收則從成長十一％起跳。大廠廣達一月營收較去年同期衰退十九％，令市場失望，所以股價表現最弱。技嘉則創歷史新高。

說到ＡＩ軍火庫，全球僅台積電一家夠格，幾乎所以大廠都來搶高階製程產能；台積電最大客戶蘋果的手機及平板加上筆電銷售不太好，連巴菲特都減碼；而法人認為消費性電子產品旺季已過，台積電上半年還是靠AI/HPC。五奈米及七奈米去年產能利用率一度跌破五成，已逐步拉升至七五％，第四季占營收比重三五％，占全年營收三三％，如今產能利用率九成以AI/HPC為主；三奈米產能利用率從七五％提升至九五％，十二吋產能利用率已拉升至八○％；占營收比重十％的八吋已拉升至七五％。首季營收優於預期，以一月營收二一五七．八五億元，年增七．九％，法人預估首季ＥＰＳ有機會超過八元，創歷史同期新高，下半年產能利用率可提升至九成以上。

由於ＡＩ晶片需要CoWoS封測配合，預計今年產能將翻倍、明年再翻倍，華爾街預估，台積電二五年持續成長二○％，營收突破一千億美元，預估台積電今年ＥＰＳ上看三七元、明年挑戰四三元。

美超微執行長梁見後日前透露，營收雖上看二五○億美元、但需要更多輝達晶片支援，也就是在等台積電了！台積電日本熊本廠即將完工，在日本政府積極配合下，接下來二、三廠可能陸續推出，銜接日系車廠包括豐田、任天堂、索尼等電子產品訂單，有利日商營收占比提升，將使三星及英特爾搶不走日商訂單了。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2288期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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