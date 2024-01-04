台達電當靠山 立端重拾成長

【文／黃俊超】

工業電腦應用面從企業跨入生活，當前產業雖面臨逆風，不過各大廠結盟、入股動作頻頻，當景氣邁向復甦，將再次攀上更高峰。

從早期用於優化工廠生產製造流程、儀器與機器設備控制與監管，隨著科技演進，工業電腦產業逐漸接軌生活領域，且針對各領域客製化，相較於消費性電腦追求效率、質感與多元需求，工業電腦更著重於不論多惡劣的環境，都能順利完成任務，也就是擁有更高的穩定性、精準度與可靠度，主要銷售模式多為企業對企業，除了硬體，還包含系統整合、售後服務一整套的解決方案。

工業電腦谷底逐漸過去

由於需求導向、客戶端不同，景氣循環的周期也不相同，工業電腦在二二年營運表現位居科技業前段班，不過在二三年尤其下半年過後，雖然獲得ＡＩ相關訂單加持，然而包含高基期、高通膨與中國復甦不振等因素，造成整體接單降溫。龍頭廠研華董事長劉克振指出，研華四十年來從未見過如此逆風，對今年上半年動能仍保守看待，短期以獲利導向與優化效率為目標，但中長期展望看俏。

工業電腦產業向來都是品牌、代工廠兵家必爭之地，當前面臨營運逆風，然而景氣循環本就是自然狀況，且對於投資而言，反而可能創造出大機會，尤其可以預見包含ＡＩ、資安、邊緣服務、AIoT數位解決方案等，都將是未來產業商機發展的重點趨勢。近期宏碁取得振樺電法人股東之一的富逸投資公司七四．三五％普通股，等同間接持有振樺電一成左右的股權。

時間回溯至一六年，振樺電宣布以一．○五億美元，併購美國Ｏ２Ｏ自助服務平台Kiosk百分之百股權，為當時國內工業電腦最大併購案，一七年又宣布以每股一四七．五元的認購價格私募發行甲種特別股予雲川興業，取得資金四八．一一億元後，再支付現金五五．一三億元予瑞傳，取得瑞傳全部股權，完成三合一整併。

振樺電、立端評價可提升

近年來振樺電股本僅從七．四九億元微幅增加至七．五六億元，顯示特別股並未完成轉換，該特別股私募股若轉換，則將占稀釋後股本（近十億元）約二七．五％。富逸投資為瑞傳創辦人張棱衡家族的投資公司，亦是雲川興業的主要成員，而華碩前執行長沈振來，也曾經擔任過富逸投資的董事。

二一年初，振樺電引進華碩為子公司瑞傳的策略投資人，兩階段投資交易共投入二三．二五億元，取得瑞傳持股達四五％，雙方當時將瑞傳定位為專業工業電腦代工廠，目標成為工業電腦的台積電，而此次，根據宏碁重訊公告，本案投資上限為十一．七七億元，主要目的為財務性投資及針對AIoT產業進行策略布局。

振樺電二三年受到工控市況不佳衝擊，前十一個月營收較前一年度同期衰退十七．八％，然而智慧零售已見回溫，法說會上預估今年整體營收可望回到二二年的高水準，且於三～五年內站穩獲利超過一個股本，並躋身全球前三大POS品牌業者。在陸續與華碩、宏碁兩大品牌廠成為策略夥伴後，若能發揮綜效，展望將更加值得期待。