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新零售模式蓬勃發展 缺工潮加速無人化商機大爆發

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

後疫情時代通膨高漲，伴隨科技發展與人口結構的改變，新零售模式蓬勃發展，無人商店與自動販賣機需求水漲船高。

養成習慣究竟需要二一天抑或六六天，屬於心理學的範疇也因人而異，不過若受到外力推動，再被動也會習慣成自然。每個人每一天都會有消費行為，從古老的以物易物到貨幣的誕生，隨著科技演進與政策推動，目前行動支付或線上消費，都已經成為生活中的一部分，也是無人或自助商店發展的重要拼圖。

零售商、消費者雙贏

疫情過後，全球多數央行為壓抑高張的通膨數據，採取貨幣緊縮政策，美中衝突從貿易、金融延伸至ＡＩ，到俄烏戰爭、以巴戰爭，全球幾乎已經分為兩大陣營。台積電創辦人張忠謀在今年美國新廠機台進廠典禮時，曾示警全球化與自由貿易幾乎已死，對比目前美國失業率位處低檔、中國青年失業率高到蓋牌，某種程度上，產業進入了新的結構性調整的陣痛期。

對於已開發國家來說，人力是昂貴的、服務也絕對是有代價的，除了高階與專業人才永遠炙手可熱，製造業與服務業也同樣面臨缺工窘境，戰後嬰兒潮逐漸退休將扭轉人口結構，根據德國聯邦就業局數據，每年必須吸引四○萬名技術工人移民，才能夠保持勞動市場的穩定，而打著美國製造的大旗，美國年中製造業出現八○萬的人力缺口，回到台灣，也傳出將引進十萬印度勞工。

科技演進日新月異，無人工廠的製造與搬運，軍工產業或運輸的的無人機，而在最複雜的消費端，行動支付的拼圖逐步到位，無人商店也在疫情肆虐下加速發展，人力短缺與成本考量下，也可擴大解釋為協助現有人力提高生產力，自動化與自助化等應用形成龐大商機，優化工作流程、降低工作量並有效減少錯誤，根據推估每家店一年將可節省八五八小時的工時。

亞馬遜於二○一六年設立首間Amazon Go，一八年正式對外營運，中國的繽果盒子、阿里巴巴的淘咖啡也陸續推出，台灣的7-ELEVEN與全家便利商店也分別發表無人店與科技概念店。電商擁有線上消費大量統計數據，實體零售同樣也可透過導入科技，達到蒐集、拼湊行為資訊的目的，且還將隨著ＡＩ運算力搭配虛實融合，達到更佳的消費體驗。

Kiosk最早是指涼亭、公共電話亭，隨著科技逐漸演進成為自動化電子自助服務機器，7-ELEVEN的ibon、全家的Famiport、百貨公司多媒體服務機台，展場、博物館等提供主題設計、知識內容到互動體驗等，比較屬於單向式為主，而國外行之有年、國內近年積極導入的自助點餐機，則在多元支付與ＯＭＯ數位行銷漸成習慣後，也成為許多連鎖餐飲廠商的標準配備。

ＩＰＣ廠振樺電三大事業體為POS、Kiosk與旗下瑞傳的工業電腦，其中POS與Kiosk歸類為線上線下解決方案（O2O Solutions）。隨著零售餐飲通路客戶經過上半年的庫存去化，搭配解封商機與缺工效應，帶動O2O業務營運動能逐漸回升，下半年出貨兩項智慧零售新品，第三季該業務營收季增近十五％，年底將再出貨，且進一步拿下了中東與歐洲集團客戶的新專案。

振樺電邁向復甦

零售跟餐飲服務占O2O業務三成以上，主要客戶為印度集團龍頭Reliance、印度最大電商Flipkar等，另外還包含歐美市場的醫院自助報到、旅館飯店的自助check-in、捷運智慧閘門等政府基建預算專案，業績逐步貢獻；由於歐美幅員廣大，建置線上購物線下退貨（BORIS）解決方案，有助吸引消費者回流，也可結合採購順便完成退貨，尤其退貨程序簡便大受好評。

BORIS獲得美國電商巨擘青睞建置快速擴張，也有多家指標性零售商也進行導入評估可望跟進，並擴散至歐、日、東南亞等地，政府單位則包含歐洲與東南亞郵政總局正進行概念驗證（ＰＯＣ）。此外，振樺電的產業物聯研製中心，半導體檢測市場受惠於ＡＩ相關動能轉強，且與Nvidia、Intel緊密合作，來自軟體定義資料中心及醫療運需求穩健，其中醫療產品就是搭配Nvidia的ＧＰＵ出貨予終端客戶。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2274期；訂閱先探投資週刊電子版

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