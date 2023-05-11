【文／莊家源】

被動元件產業經歷長達一年多的庫存調整，即將進入尾聲，多數業者營收表現已開始緩步走出谷底，並看好下半年產業有望迎來復甦。

受到消費性電子終端需求走弱，與整體產業持續清庫存影響，被動元件廠獲利自去年下半年以來開始下滑，不過近期從指標大廠國巨的法說會，與外資券商的研究報告中，都透露出被動元件廠營運開始落底、下半年復甦的訊號。

被動元件營運落底

其實早在二○二一年第四季，被動元件產業就進入庫存調整狀態，去年一整年都在庫存去化，多數被動元件廠都祭出減產策略控制供給量，稼動率維持在四∼六成。不過，近期有中系被動元件廠發出四月積層陶瓷電容（ＭＬＣＣ）漲價通知，終結中系廠過去一年在ＭＬＣＣ標準品降價搶單、獲利跳水的情況。

從台廠營運表現來看，導電漿廠勤凱是被動元件業者上游，營收表現領先客戶一∼二個月，近期公告首季ＥＰＳ○．六四元，站上近三季高點，且四月營收九二九一萬元，月增十九．九三％，創九個月以來新高。勤凱認為，目前訂單需求持續往正向發展，且無論在電阻、電感或是電容客戶拉貨都轉趨積極，法人預期第二季營收將優於首季。

國巨去年ＥＰＳ四四．二二元，由於本身在標準品營收占比低，業績相較同業優異，今年元月營收下探至八五．三億元落底後開始回升，到四月已來到九○．一億元，首季ＥＰＳ九．九元，毛利率三三％，並且在四月舉辦的法說會中表示，目前下游通路商庫存調整持續，消費性電子、ＰＣ與網通等應用仍未見回溫，中國市場復甦進度不如預期，車用、工規等應用則較穩健。

在庫存天數方面，國巨首季降至一三六天，季減三天，公司表示將持續透過控制稼動率來加速庫存去化，目標將庫存天數降至一二○天以下合理水位，預估第二季標準品稼動率約四∼五成，特殊品約七成，單季營收預估將較首季的二六○．九六億元持平或微幅成長，下半年營運可望回溫，全年資本支出則略低於去年，大約落在八○∼九○億元之間。

國巨集團積極整併

摩根士丹利（Morgan Stanley）近期表示，儘管近期多數電子產業仍處於去庫存的最後階段，需求復甦的大單尚未看見，但就供給面來看各大廠仍持續控管產能，庫存正持續改善，預期大多數生產商在ＭＬＣＣ庫存可在第二季達到健康水準，整體來看被動元件產業的景氣正在復甦，雖然緩慢但卻穩定。

在二○一七年以前，國巨的產品組合中有七成營收來自標準品（毛利低於三○％），另外三成營收來自歐美日高端市場或車用、工規、醫療高階應用等特殊品（毛利高於三五％）。近年來國巨集團積極透過整併，來壯大自身產品線，從一八年後成功收購美商普思（Pulse）、保護元件廠君耀，一九年收購美商基美（Kemet），二一年又收購電感廠奇力新，去年再宣布併購德商賀利氏與法商施耐德兩家感測廠，前者已開始貢獻第二季營收，後者將在下半年完成合併，預期在完成合併後國巨在特殊品占比將達八○％。

從國巨今年首季的營收組成來看，工規占三一％，車用占二三％、通訊占十四％，ＰＣ占二○％、國防與醫療占六％、消費型產品占六％。根據TrendForce統計，今年前五大車用ＭＬＣＣ廠合計拿下全球九七％的產能市占率，日本村田製作所（Murata）仍以四一％獨霸全球，日本東電化（ＴＤＫ）以十六％居第二，隨著國巨合併普思、基美帶入車用訂單，國巨車用產品市占率彎道超車日本太陽誘電，以十四％市占率將太陽誘電踢出全球前三，打破過去日商壟斷的情況。

法人看好隨著國巨在特殊品占比提升，與歐洲高階感測廠完成合併後，與下半年以高單價、高毛利的５Ｇ、車用、工規等高階ＭＬＣＣ為主的高雄大發新廠產能開出，預估全年獲利將有望挑戰五個股本，以目前股價在四九○～五○○元之間來看，本益比只有十倍左右。