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謝金河：新的潛力股如何找？放眼台股第二季的新天空

聯合新聞網／ 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照

【文／謝金河】

時間過得真快，二○二三年才感覺剛開始，但第一季已經結束了，今年金融市場依舊充滿不安與變數，例如，Fed在三月二十二日完成一碼升息，假如從去年三月十六日起算，在短短一年左右的時間，Fed升息九次，共計升十九碼，這是暴力升息的極致表現。

在暴力升息下，後座力也逐漸浮現，先是優等生的矽谷銀行驚傳破產，接著地方銀行也告急，美國各大銀行接手搶救第一共和銀行（FRC），接下來是歐洲的瑞士信貸失火，由瑞士銀行出來接手，很快瑞士財政部出來滅火，後來德意志銀行又傳有事，逼得德國總理蕭茲出來喊話。

升息循環走到最高點

也許銀行業出事是Fed暴力升息的重要轉折點，畢竟銀行業都出了事，進一步暴力升息恐怕大家承受不住，這兩天鮑威爾已經改口稱美國可能不再升息，看起來升息循環走到最高點，這是金融市場期盼的事。二十八日ＶＩＸ恐慌指數也進一步跌到二○以內，在油價幾乎腰斬，天然氣價格跌了四分之三，農糧原物料產品都顯著下跌後，Fed面對原物料通膨已見顯著有效，但是因為疫情造成服務與薪資上揚，短期間恐怕無解。因此，金融市場必須適應利率在五％上下的衝擊，這可能是市場共識。

接下來盤點一下全球股市的表現，美國股市第一季的格局跟去年第四季正好相反，去年第四季道瓊指數表現最優，科技股最弱，跌最慘的是費半指數，今年第一季倒轉過來，費半指數在第一季上漲二○．七四％，在全球勇冠三軍，Nasdaq也漲十一．九四％，標普五○○漲三．四三％，只有道瓊下跌三．二七％，表現最弱。

大家熟悉的市場中，台灣櫃買指數上漲十七％，僅次於費半指數，加權指數上漲十一．○六％，與Nasdaq齊平，台股算是全球表現好的市場，去年亮眼的印度市場今年下跌五．四六％，印尼也跌一．五八％，反而曾跌慘的南韓上漲八．八八％，日經指數也漲五．四六％。市場期待很高的香港股市，從去年第四季起一度拉出八一○三點的大漲幅，但第一季又跌掉三八七一點，最後結算，香港股市就在去年底收盤一九七八一附近，國企指數也幾乎回到六七○四的原點，上海Ａ股上漲五．○五％，深圳成分指數漲四．九八％，滬深三○○上漲三．三％，中國封控完成解封後，市場眾所期待，華爾街投行都認為中國經濟將出現報復性大反彈，看起來這個情況沒有發生。

預告四大亮點產業

再回頭看台股，盤點一下今年第一季台股的表現，最火紅的軍工產業，其實從去年以來《先探週刊》就不斷提醒大家，元月我們還策劃了軍工考察團，走過第一季，大家可以發現軍工股都拉出很大的漲幅，這其中又以無人機的雷虎一口氣漲到六四．九元最具威力。《先探週刊》在三○幾元大力推薦龍德造船，如今已漲上百元，勤益控也受益。元月參訪的中信造船，我們去參訪當天股價在九○元左右，如今跑到一三四．五元，半導體的砷化鎵廠全訊也從一三○元左右跑到二○八元。

從無人機到造艦，這是今年軍工股的主線，其中漢翔也扮演重要角色，再擴及到航太組件股，從駐龍、寶一、拓凱、晟田、千附精密、長榮航太也都拉出不錯的漲幅，這其中，二○一九年以一四○元上市的駐龍，這次終於一度回到一六○．五元，六八元上市的長榮航太也寫下一○三．五元新高。

今年一開年，我也曾跟大家預告台股今年四大亮點產業，這四大產業前三項都與政府投資有關，一是軍工產業，從無人機、造艦到航太；二是資安產業，這一組從安碁資訊、智聯服務、叡揚、虎門科技、宏碁資訊到倍力都有出色表現，台灣是駭客攻擊最頻繁的地方，過去資安軟體都來自海外，未來這個產業有很大成長空間，這一組在第一季都拉出很大漲幅。

三是新能源產業，從台電的電網到離岸風力發電，今年第一季士電、華城、中興電都拉出大漲幅，最近連東元都啟動，今年第一季創新板增加兩員生力軍，一個是泓德能源，股價一度衝到一六三元，另一個是雲豹能源到一二八．五元，這兩家新能源公司都是二○一六年以後才成立的公司，很快創造百億元以上的市值，充分展現了新趨勢與市場力量。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2241期；訂閱先探投資週刊電子版

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