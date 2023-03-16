偉康科技 搭上數位轉型順風車

【文／吳禹潼】

金融服務就是要黏著在你我的日常生活領域當中。」偉康科技總經理陳怡良用最簡單的一句話，說明了自家產品的無所不在，也道出在即將來臨的Bank 4.0新時代，偉康科技將扮演著舉足輕重的角色定位。

根據統計，全球金融業的數位轉型市場規模將從一八年的二九九．七億美元，一路成長到二五年的一二一七億美元水準，隨著全球颳起金融科技（FinTech）旋風，在該領域站穩陣腳的偉康已經正式搭上產業趨勢順風車，準備迎來營運起飛。

成立於一九九八年的偉康，其實是以企業的軟體技術顧問起家，後來因緣際會之下，董事長連泓鈞嗅到銀行業數位化的商機，便將營運方向定調聚焦金融業。

連泓鈞說，偉康多年來專注在各項數位金融解決方案，服務項目包括為銀行建立行動網路銀行、線上申辦平台等等，「進入門檻高，客戶黏著度也高，是偉康能夠拿下台灣銀行業超過七成以上市占率的關鍵。」

身分核驗為重要關鍵

在金融領域耕耘了超過十多年，除了提供ＩＢＭ的相關軟體導入外，偉康也在跟客戶的合作當中，陸續開發出自身特有的應用系統，終於，二○一九年偉康迎來最重要的轉捩點，陳怡良說，「我們發現，在規範相對嚴謹的金融領域當中，好像很多環節都脫離不了身分核驗這一關。」

看見身分驗證的重要性和趨勢，再加上多年來服務金融客戶所累積起的技術能量，偉康毅然決然選擇了金融業當中最重要的資安服務作為基礎，投入無密碼身分驗證技術，並且積極開發自有產品，隨後更是成功取得四張國際組織ＦＩＤＯ聯盟（Fast IDentity Online）認證，是國內最早插旗該領域的軟體開發商之一。

隨著金融轉型的蓬勃發展，資安的重要性與日俱增，「快登、無密碼、強認證」是陳怡良為自家產品所下的完美註解。陳怡良說，用戶在導入無密碼登入後，便可透過指紋或臉部等生物辨識進行身分認證，和過去使用密碼或傳統的登入技術（如簡訊一次性密碼）相比，安全性方面獲得大幅提升。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2239期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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