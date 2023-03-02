特斯拉回頭擁抱毫米波雷達

【文／周佳蓉】

特斯拉傳將重新導入毫米波雷達，它受環境影響小、探測距離長等優勢，是當前主流的ADAS解決方案，而精進感測系統預告著特斯拉Level 2的自駕能力可望升級。

近期特斯拉全自駕系統ＦＳＤ的全新硬體HW 4.0即將量產到旗下電動車款的消息甚囂塵上，更讓一家來自以色列的雷達新創Arbe（ARBE.US）股價聞訊一夜間大漲七成，究竟什麼新技術讓美股投資人情緒為之振奮，同時激發起追價行為？或許要從特斯拉去年提交給美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）的一份材料申請書來說起。

去年十月，外媒曾爆料特斯拉正在添加一款新的４Ｄ雷達，射程是前一代雷達的兩倍，裡面更提到了Arbe Robotics這家公司，有一款叫做Phoenix的雷達（又稱鳳凰雷達），無獨有偶，特斯拉去年正如火如荼地在美國布局，十二月提交給ＦＣＣ的一份材料測試報告當中提到的軟體也叫做Phoenix，正與以色列雷達公司Arbe所屬的旗艦雷達名稱不謀而合。

不僅如此，一位知名駭客曝光了特斯拉HW 4.0間諜照，並推測Phoenix正是符合特斯拉需要的「高分辨率毫米波雷達」，可以相當程度的補足純視覺方案的弱點，而最新的消息則是特斯拉向歐洲監管機構提交車輛變更申請，細節包括前擋風位置的三顆鏡頭將減少為二顆，全車含備用鏡頭數量從九顆增加到十二顆，並且全面將鏡頭畫素升級為五四○萬畫素（現為一二○萬）。值得一提的是，在最新的HW 4.0硬體中，還將新增一顆高解析度的毫米波雷達，並為其安裝加熱器，用於防止極冷天候對雷達信號造成的干擾。因為鳳凰雷達正是一款超高分辨率的４Ｄ毫米波前向雷達，此消息也證實了特斯拉的新車將重回到毫米波雷達的懷抱。

事實上，跟隨著自動駕駛技術持續發展，感測器是一眾業者認為發展自駕車的靈魂之窗，毫米波雷達被國際車廠大量採用且發展較快，而光達則被視為發展L4/L5必備的感測器元件，此時的馬斯克卻認為：「所有依賴光達者將注定失敗」，並宣布推出FSD beta V9測試版採用純視覺方案，在二一年五月將北美販售的Model 3/Y車款全面捨棄雷達，正式轉換到只靠鏡頭辨識的Tesla Vision方案。

當前圍繞自動駕駛發展的主流有光達、視覺攝影機和毫米波雷達三項技術，馬斯克選擇了純視覺技術，優點在於資訊量豐富，可以辨識車道線、路牌、標識，但也有其限制，像是無法做到精確測量距離、對於白色物體辨別能力差且容易受強光、惡劣天候影響判讀，衍生而出的「幽靈煞車」事件卻不減反增，更引來不少車主不滿，申訴案件頻傳，這也讓特斯拉不得不思考採用４Ｄ毫米波雷達的選項。

何謂４Ｄ毫米波雷達？

毫米波雷達的原理是以天線向外部發射電波，接收目標反射訊號，經過計算後獲取汽車與目標的相對速度、距離、角度、運動方向，再交回車輛電腦進行處理和決策的動作。具備受環境影響小、探測距離長優勢，是當前主流的汽車ADAS解決方案。