太空國家隊 成員有哪些？

【文／周佳蓉】

國家太空中心一月六日舉行揭牌典禮，由總統蔡英文親臨現場參與儀式，產官學界超過一八○人共襄盛舉，展現各界對發展國內太空產業的支持，而原是財團法人的國家太空中心也於「國家太空中心設置條例」正式施行後改制為行政法人，成為國科會轄下第四個法人機構，將肩負著發展Ｂ５Ｇ通訊衛星、開發關鍵零組件的重要任務。

力拚自製通訊衛星升空

國家太空中心主任吳宗信提及，二四年底低軌衛星零組件的自製目標要達六○％，未來三年還預計招募三○○名太空科技人才，加速升級太空產業需要的即戰力。

台灣於一九九○年開始擬定長期的太空發展計畫，三十多年過去，在產學研的努力下，經過第一、二期的經驗傳承，太空發展進程已步入到第三期階段，要在十年內（二○一九至二八年）投資二五一億元，用來扶植衛星產業、培養太空國際人才，太空產業的重要程度也被小英政府列入「六大核心戰略產業」之一，目標到二○二五年，要與三家國際大廠合作、完成二四項產品飛試驗證、開發十五項衛星關鍵技術、發射首顆Ｂ５Ｇ通訊衛星，也要大幅提升地面設備的產值，期許成為矽盾之外的另一個「新護國群山」。

立法院在二一年三讀通過的太空發展法，當中也明定包括宣示發展原則、規範太空活動、設置發射場域與促進產業發展四大方向，並於二二年一月二十日正式實施，是台灣第一部國家太空法，讓產學各界在發展太空商機的同時更有依循方向。為搶占先機，經濟部與科技部等部會近年都推出太空發展計畫與預算，科技部被指示為主管機關，有「Ｂ５Ｇ低軌衛星與下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」，將投入十五項Ｂ５Ｇ衛星自主關鍵元件研製，二一～二四年總經費達二五億元；經濟部則有「Ｂ５Ｇ低軌衛星─地面設備與產業推動計畫」，總經費達九．八七億元。

至於近期衛星發射規劃，科技部表示，首顆自製的氣象衛星─獵風者衛星，最快今年六月就會透過法國亞利安太空公司的火箭升空，後續還有福衛八號系列衛星、Ｂ５Ｇ通訊衛星研製計畫進行中。獵風者衛星是繼國內自製第一枚遙測衛星「福衛五號」升空之後，展現自製氣象衛星實力的代表作，包括衛星酬載在內有八二％零件為台灣研發製造、逾二○家廠商與研發單位參與；低軌通訊衛星部分政府則在二一～二四年投入逾四○億元，力拚二五年讓首顆自製通訊衛星升空，二六～二九年每年發射再一顆，直至二○三○年完成共六顆通訊衛星升空。

從矽島到太空島

根據美國衛星產業協會（ＳＩＡ）定義，太空產業可拆分為衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射、衛星製造及非衛星五個部分，二一年全球太空相關產值高達三八六四億美元，又以衛星地面設備、及衛星服務位居一、二名，雙雙突破千億美元。回到國內來看，經濟部統計二二年國內相關產值，地面設備裝置高達五七一億元，占比逾九七％，而其餘的衛星製造及發射服務合計僅不到三％占比，足見台灣自有衛星製造與發射研發能量，仍有相當多進步空間。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2230期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2230期更多精彩文章延伸閱讀