MSCI權重調整 贏家與輸家

【文／周佳蓉】

MSCI今年最後一次半年調結果出爐，尤以MSCI全球小型指數調整檔數最多，新納入的公司成長前景和所屬產業將在國際能見度上大幅提升，許多生技納入成分股中。

MSCI近期公布半年度的調整結果，台股在指數權重調整中為二升一降，MSCI亞洲除日本指數與MSCI全球市場指數上調至十五．五一％、一．四六％，全球新興市場指數遭下調○．○二個百分點，已連續兩季被調降權重，而最新權重將於十一月三十日盤後生效。

新納入者具備產業代表性

MSCI的指數就是由摩根士丹利所編撰的，該機構會蒐集全球各上市櫃公司的股價、發行量、大股東持股、自由流通量、每月交易量等數據，以每個行業中篩選出一定標準，並選取市值前六○％作為成分股。

由於MSCI是全球指標性指數，市場上許多ＥＴＦ、基金等投資商品，都會依照MSCI的成分股編製進行調整，一年當中，MSCI會分別在二月、五月、八月及十一月定期進行指數審核，審核結果及生效日期在MSCI的公司網站上會公布，其中，五月及十一月為半年度調整，二月和八月為季度調整。這些被列入調整的成分股或者國家權重，除了會影響國際資金的進出流向以外，被納入的公司更能代表營運前景備受市場看好，通常該公司也在業界具備一定的產業地位，因此能在國際能見度上更上一層樓，而被剔除的公司，則可能因為景氣循環或產業能見度變差，造成股價已有波段性下跌、成分股占總市值比率持續下降，終導致被MSCI剔除或轉入其他更小市值門檻的指數。

本次入選生技股眾多

觀察本次MSCI小型股指數，新增了十檔公司、剔除十一檔成分股，攤開名單一看，赫然可見多檔生技公司入列，包括智擎、北極星藥業ＫＹ、保瑞，另外還有因五月起漲、市值大幅攀升而躋身MSCI全球標準型指數成分股之列的藥華藥，共四家生技股成為MSCI新入榜名單。生技產業下半年起百花齊放，其中，藥華藥是今年最受矚目的新藥股，旗下用於治療紅血球增生症之新藥「百斯瑞明」P1101自去年起在美國開賣後，已逐步於今年第二季起反映於營收上，在美銷售利多刺激股價一路奔騰而上，市值一度登上一七六五億元，成為台股歷史上市值最高的新藥股王。