卡到車電及高頻電感的大商機

◎黃清照CSIA

台股在4/9由於台積電大漲到819元，兼以高本益比重電股：華城(EPS 13.5、股價853)，士電(EPS 8.5、股價34.5)，亞力(EPS 3.8、股價128)全面漲停板，使指數飆漲378收在20796，這個盤勢我看到一個大行情，由於高本益比股拉開低本益比如AI伺服器(緯創、建鼎、台星科、台光電、辛耘、奇鋐、光寶科、國巨、華新科、勤誠、旺矽、力致、廣達…等)，車電(世德、堤維西、佳邦、立隆、東陽、帝寶、興勤、貿聯、胡連、健和興、朋程、乙盛、裕隆、華車…)，業績股(瑞儀、中美晶、環球晶、矽格、欣銓、頎邦、聯電、閎康、啟碁、中磊、智易、晶技、聚合、萬泰科、宏泰、榮電、群聯、威剛、致新、義隆電、聯陽…)，由於本益比都低於20倍以下、甚至15倍，這一些一拉回逢低買盤就可分批切入，未來必有大錢可賺。

佳邦：卡到車電及高頻電感的大商機

佳邦去年EPS 5.01，但Q4營收17.693億較Q3的17.93季減1.3%，但細究本業獲利2.73億較Q3的2.29億、季增18.68%，而表徵的Q4 EPS雖只有0.83元較Q3的2.07大幅衰退，但主要是由Q4提列1.55億的匯兌損失造成，純本業獲利接近1.9，佳邦營收內涵：天線55%、功率電感24%、網通23%，這三大業績今年都進入高速成長，天線由燃料車使用1~2隻，佳邦轉到電動車使用天線8隻以上，功率電感由於NVIDIA的GB200伺服器大單的貢獻，不只液冷受益，電感也大大受益，除量暴增2~3倍，價格更是一般的5~8倍，而大受益的在國巨及佳邦。另網通Q2開始轉好。

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