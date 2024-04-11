隔日沖鎖定尾盤強拉股

◎張文赫 CSIA

隔日沖的選股策略是透過嚴格的篩選條件，找出具有爆發潛力的股票，隔天一睡醒、即可獲利出場，如何提高這套策略的勝率，掌握這三個字，絕對讓你在操作上無往不利。

掌握量價結構

在尾盤觀察隔日沖飆的有三個重點，第一個量，第二個價，第三個就是勢，首先重要關鍵就是量，量為什麼重要？一檔股票尾盤出現爆量有3個含意:

1、買單進場2、主力心態3、預先卡位，所謂量比價先行，意思是攻擊量出現，主力準備拉抬。

第二個就是所謂的價，量出來之後，價格往上衝，代表主力要拉開成本空間，但是這邊有個新手很容易犯的錯誤，就是會被價格迷惑，看到股價衝上去就近進去追價，忘記重點要先看量，有量才表示價格是真的，否則可能只是主力做價，準備出貨。操作隔日沖，盡量在尾盤找出接近漲停的個股，或者股價在當日最高點附近。

第三個就是所謂的勢，隔日沖要看的就是盤中的走勢，勢到底是怎麼樣強度要怎麼看？

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