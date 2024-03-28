電力股開啟閃電俠狂飆模式

◎張文赫 CSIA

今年第一季還沒結束，台股就話題不斷，指數站上兩萬點，AI概念股火爆，ETF全民瘋搶，大型權值股輪番飆漲，還有過去被認為傳統產業，股價乏人問津的重電和電纜族群，股價彷彿變身閃電俠，開啟狂飆模式。

由於台電強韌電網計畫預計在10年內投入5645億元打造分散式電網因而帶動電線、電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站工程等相關業務同步發展，今年4月工業及民生用電將全面調漲，加上台電先前提出的「強化電網韌性計畫」、美國綠能基礎建設法案等加持，由於美國變壓器產品持續供不應求，促使當地變壓器價格持續上漲，今年美國變壓器平均價格已較去年成長2.95%，將帶動美國電廠積極向台廠拉貨，帶動重電族群外銷暢旺。

華城 士電無懼分盤交易

重電股兩檔最重要的指標，第一檔華城(1519)持續受惠美國電網建設挹注，加上國際大廠變壓器產能不足，使美國變壓器進口需求擴大至2027年，華城去年股價已飆漲超過6倍，今年再漲超過100%，3/25即使被列入20分鐘分盤交易，股價還是打不下來，直攻漲停板785元，股價超越台積電(2330)，創下台灣機電股的新天價。

第二檔士電(1503)為因應市場對變壓器的需求，士電變壓器產線提前於今年初投產，第2季後士電受惠美國變壓器逐步出貨，有望持續推升士電營運，預估2025年變壓器訂單營收在士電佔比可達5%。近期營收與稅前淨利率皆創近年新高水準，主要目前正進行三班制生產，後續仍有大變壓器產能於明年第一季完工。士電深耕海外市場已有一段時間，隨著未來士電跨入美國市場後，有利士電的營運與產品組合持續上揚，3/25士電被列入5分鐘分盤交易，股價同樣強勁尾盤攻上300元整數關卡。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1587期，訂購專線：02-6608-3998】