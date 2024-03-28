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欣興抓住AI浪潮

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著AI的蓬勃發展，全球各行各業都迎來一場前所未有的變革，這樣動盪的時代，企業需要不斷適應市場變化，以抓住機遇，實現持續成長，PCB大廠欣興(3037)作為一家在印刷電路板領域具有領先地位的企業，正積極響應AI浪潮，迅速調整策略，以滿足市場的新需求。

在面對市場調整的同時，欣興看到了高階ABF載板帶來的機遇，透過不斷的技術升級與產品創新，將市場焦點轉向高階產品。欣興一直是輝達產品供應鏈中至關重要的角色，作為輝達所有產品的主要載板供應商之一，欣興不僅為其提供穩定可靠的載板，更是在多個關鍵領域展現了其技術實力和市場競爭力，更在今年初成為第2家獲得輝達認證的ABF載板合格供應商，更有望成為NVIDIA最新推出的B100載板供應商，營收將迎來新一輪的爆發性成長。隨著AI伺服器需求的增加，欣興在AI相關應用方面的營收貢獻也將顯著增加，為公司未來的發展奠定了堅實基礎。

全球半導體業對於異質整合封裝、AI晶片等新技術的需求增長，今年IC載板開始緩步回溫，預期今年有望回到前年的成長軌道，其中欣興產品多元，包括印刷電路板、高密度連接板等，但其中最具競爭優勢的是ABF載板，這種高階載板不僅在IC載板中佔據超過7成的市場份額，更是各領域的必備元件，尤其是在AI相關產品的快速發展下，需求持續增長，明年AI相關產品對營收的貢獻預計將達到1成以上。

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第二季大黑馬！華城(1519) 士電(1503) 中興電(1513)

電價上漲將引動全新主流行情! 華城(1519)將來到無法想像的位置 華城(1519)! 我們的主力持股繼續創下波段新高，如同我們持續提醒大家，台灣電價上漲將帶動相關類股進入主升段行情

電力股開啟閃電俠狂飆模式

今年第一季還沒結束，台股就話題不斷，指數站上兩萬點，AI概念股火爆，ETF全民瘋搶，大型權值股輪番飆漲，還有過去被認為傳統產業，股價乏人問津的重電和電纜族群，股價彷彿變身閃電俠，開啟狂飆模式。

特大號的AI伺服器將發動行情

台股在3/26高點衝高到20397，但馬上下殺到19977，最後收在20126，台股原則上選股不選市，將介於20450~19900震盪呈現選股不選市的走法，而國際股市中主要美股的道瓊會較明顯的回檔，但那斯達克指數，由於半導體的設備股及AI概念股的七大指標：輝達、美超微、AMD、微軟、META、谷歌、亞馬遜仍然呈輪漲

兼具半導體、低軌衛星的設備股：公準

隨著台積電等半導體業不斷擴產下，加上通訊基礎建設等，使得台灣相關的設備廠商紛紛大漲，不論是CoWoS的弘塑、辛耘、萬潤；無塵室的漢唐、亞翔；耗材與化學品的三福化、翔名等相繼輪動大漲，研判將啟動上設備股的比價效應，尤其是目前位階低與本益比低的個股將是焦點。本期筆者鎖定了設備股的二刀流～公準(3178)，除了是半導體材料廠商外，也在航太零件基礎上打入低軌道衛星供應鏈，在雙引擎加持下，未來業績成長可期。

指數震盪！ 缺電概念股逐步轉強

兩萬點附近的指數預估走出震盪橫盤的走勢，科技股或AI題材股仍熱，但是本益比相對高就醞釀休息的空間，而指數也來到兩萬點的心理關卡，預估上下震盪洗盤過後再上機會大，與指數走勢無關的族群包含重電相關族群走勢穩健偏多，華城(1519)漲多被分盤交易價格回檔

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