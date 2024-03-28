◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著AI的蓬勃發展，全球各行各業都迎來一場前所未有的變革，這樣動盪的時代，企業需要不斷適應市場變化，以抓住機遇，實現持續成長，PCB大廠欣興(3037)作為一家在印刷電路板領域具有領先地位的企業，正積極響應AI浪潮，迅速調整策略，以滿足市場的新需求。

在面對市場調整的同時，欣興看到了高階ABF載板帶來的機遇，透過不斷的技術升級與產品創新，將市場焦點轉向高階產品。欣興一直是輝達產品供應鏈中至關重要的角色，作為輝達所有產品的主要載板供應商之一，欣興不僅為其提供穩定可靠的載板，更是在多個關鍵領域展現了其技術實力和市場競爭力，更在今年初成為第2家獲得輝達認證的ABF載板合格供應商，更有望成為NVIDIA最新推出的B100載板供應商，營收將迎來新一輪的爆發性成長。隨著AI伺服器需求的增加，欣興在AI相關應用方面的營收貢獻也將顯著增加，為公司未來的發展奠定了堅實基礎。

全球半導體業對於異質整合封裝、AI晶片等新技術的需求增長，今年IC載板開始緩步回溫，預期今年有望回到前年的成長軌道，其中欣興產品多元，包括印刷電路板、高密度連接板等，但其中最具競爭優勢的是ABF載板，這種高階載板不僅在IC載板中佔據超過7成的市場份額，更是各領域的必備元件，尤其是在AI相關產品的快速發展下，需求持續增長，明年AI相關產品對營收的貢獻預計將達到1成以上。

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