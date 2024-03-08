航運及AI 雙主流向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台股在台積電及聯發科帶動之下持續創下波段新高，但是不少熱門股卻是演出開高走低的戲碼! 當然，由台積電所帶動的指數向上多頭並沒有任何問題，而當台積電吸引資金時，本來許多股票就容易走跌，這也許就是當前台股一套資金的慣性，像世芯-KY(3661)在短跌破4000大關時是技術面支撐點，但是突破4500過高買就容易套牢，同樣的，緯穎跌破月線會有拉力，但突破前高2500，如果無腦去追就有問題，所以，我們帶會員操作即使在題材看好的前提下也是以低檔來抓波段!

今日傳產也多有拉回，鋼鐵股僅新光鋼(2031)強，包含中鋼及中鴻等拉回，但著眼於中國刺激經濟及房市觸底，目前的修正也就是底部區整理，航運股同樣震盪，但是注意! 旺季即將來臨及紅海的不確定因素，過去的塞港及漲價題材有沒有再一次的機會? 但就股價來說，卻是波段低檔區剛剛起來，反而機會就更大!

指數創高就是多頭，真正要反轉也要有個頭部出現或明顯的外在利空，而目前都未發生，我們由低檔抓大波段!! 現在都還是機會...

2024年很明顯的趨勢將會是中國經濟進入回升及美國聯準會開始啟動降息，相關受惠族群就包含鋼鐵等原物料股，及散裝航運及貨櫃等相關個股，台灣的航空股，預估也會有相關受惠人流移動的利基，而這些族群，不少標的均為本益比相對低的位置，以鋼鐵股來說，東和鋼鐵(2006)及新光鋼(2031)本益比均低，而中鋼(2002)及中鴻(2014)也位於長線股價低檔的位置，航運中的貨櫃，預估也將受惠於下半年貿易量回升，那麼目前這些族群就等待景氣回升的訊號，而我認為這些訊號正好是中國經濟的底部復甦!

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