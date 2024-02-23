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兼具AI、半導體、儲能的潛力股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

下周一準備在西班牙舉辦世界行動通訊大會(MWC)，讓各家公司摩拳擦掌，紛紛提前大秀肌肉，Open AI秀出最新模型Sora，能夠根據文字描述，來產生1分鐘高品質的影片，聯發科(2454)也將推出Edge AI影片創作，帶給大家最新的邊緣生成式AI，這些AI高度運算會需要更大量的儲存空間、高度運輸外，伺服器所產生的熱能也逐漸提高。

NVIDIA下半年即將推出的B100，以及明年推出的B200揭開了水冷散熱的面紗，未來散熱都將由氣冷轉為水冷，原本的H100，僅需要800W的解熱，這次B100從既往的氣冷轉由水冷，1000W以上的水冷系統將成為主流，這也帶動整個散熱股在今年龍年開盤後股價大幅飆升。設備大廠廣運旗下產品已打入鴻海、緯創、廣達等伺服器供應鏈。AI教父黃仁勳也曾提到浸沒式水冷技術就是未來指標，在散熱革命蓄勢待發，廣運(6125)也已經準備好了。

廣運主要負責的領域有自動化事業、AI熱傳事業以及去年開始投入的半導體事業。在自動化設備上是幫蝦皮、MOMO在做自動化設備倉儲；在伺服器散熱上，為台灣首家打造出1000W冷卻系統的廠商，透過兩相浸漠式水冷散熱式，至少會有1台主機搭配1個浸沒槽，其中透過內建自動補水系統來提高能源效率，有效解決市場所需要的散熱議題，目前大部分的客戶都在驗證的階段，預計下半年到明年會開始進行量產。

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誰是最低估的散熱會後發先制

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