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台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

集團作帳雙箭頭～南亞科、華邦電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文／賴建承】

國際記憶體大廠減產保價策略奏效，加上華為Mate 60新機銷售暢旺，業者提前推出新機，帶動行動DRAM需求，且三星控制出貨量，造成PC業者補庫存時間延長，配合伺服器、網路攝影機、網通等需求升溫，啟動了記憶體庫存回補，進而讓第四季合約價優於市場預期。其中DDR5上漲15~20%，DDR4上漲10~15%，DDR3上漲10%，NAND漲幅更大，平均至少漲20~25%。由於AI的邊緣運算將大爆發，終端需求預計自2024年第二季起回溫，加上龍頭廠皆預計維持「以銷定產」的紀律性增產節奏，2024年DRAM合約價將維持漲勢，隨著各大廠減產幅度收歛、稼動率提升，2024年記憶體產業將走向價量齊揚。

小標：模組看好威剛，華邦電具作帳契機

當然隨著記憶體價格的走揚，模組廠商將最先受惠低價庫存的回升，記憶體模組廠商中，包括威剛(3260)、創見(2451)、品安(8088)、十銓(4967)等前3季獲利均呈現逐季成長，顯見漲價所帶來之效應龐大，持續看好威剛為首的模組廠。威剛在遭受法人調節後，股價已於季線獲得支撐，只要季線不失守，多頭攻勢可望再起。除了模組廠商外，顆粒廠的南亞科(2408)及華邦電(2344)也不容小覷。華邦電屬於華新集團，具有年底作帳契機，股價已站上所有均線，同時MACD柱狀圖再度放大，加上月線與季線呈現黃金交叉，多頭反攻可期，11/15的多方缺口為多空分水嶺。

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集團作帳雙箭頭～南亞科、華邦電

國際記憶體大廠減產保價策略奏效，加上華為Mate 60新機銷售暢旺，業者提前推出新機，帶動行動DRAM需求，且三星控制出貨量，造成PC業者補庫存時間延長，配合伺服器、網路攝影機、網通等需求升溫，啟動了記憶體庫存回補，進而讓第四季合約價優於市場預期。

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