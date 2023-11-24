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國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

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業績大成長的電動車開始大漲

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/黃清照】

從我告訴讀者納達從14446跌到12543已下跌5浪，將出現ABC三浪行情，但目前納達已經漲到14284，台股也在我預估的底部16162~15973落底(低點15975)到11/21已經漲到17419，當上漲到17463有大壓力且日KD已處絕對高檔，所以一定會做拉回，但周KD牛背離向上形成中線保護短線作用，可是接下來行情將是選股不選市，以低本益比股(國巨、立隆、矽格、欣銓、日月光、聯電、台星科、信昌電、啟碁、智易、瑞儀、嘉澤、新普、矽創、聯詠、聯發科…)及AI伺服器(以力致、健鼎、光寶科、華泰、承啟、廣達、緯創、欣興、台光電、雙鴻、技嘉、奇鋐…)和電動車(貿聯、胡連、騰輝、佳邦、堤維西、東陽、健合興、裕隆、華車、帝寶…)等為主，為選股不選市的重心股。

業績大成長的電動車開始大漲：胡連

胡連在大陸自主品牌業績大成長，呈現跳躍式成長，如比亞迪業績大好，其他的長安、長城、吉利汽車都明顯轉好，兼以歐系兩大一階供應商及機車連接線束訂單持續放量，北美剷雪車客戶庫存去化完畢，東南亞機車市場透過與日系車廠合作提升市占率，胡連Q3本業利益3.19億較Q2的1.99億季增60%，較營收Q3 18.85億與Q2營收15.79億季增19.3%呈三倍成長，單季EPS從Q2的0.73暴增到Q3的2.97，且前三季EPS 5.86且10月營收大幅創新高7.547億，估計全年EPS 9~9.3，明年10.5~11.5，

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一直以來，國內的半導體產業鏈就相當完整，尤其在龍頭指標台積電積極扶持國內的上、中、下游相關產業鏈的帶動下，我可以看到家登、帆宣等相關設備廠業績也相較過去蒸蒸日上，但國內除了台積電在先進製程領導相關產業鏈以外，國內的聯電也積極在特殊製程方面佈局，而在這當中智原(3035)也扮演了相當重要的角色，尤其公司獲得ARM青睞後，未來表現更是令市場充滿想像空間。

業績大成長的電動車開始大漲

從我告訴讀者納達從14446跌到12543已下跌5浪，將出現ABC三浪行情，但目前納達已經漲到14284，台股也在我預估的底部16162~15973落底(低點15975)到11/21已經漲到17419，當上漲到17463有大壓力且日KD已處絕對高檔，所以一定會做拉回

AI所需資料傳輸量上升 帶動通訊需求

之前不斷重複跟大家提過得，由於AI需要大量資料進行運算，AI已進化到二部曲，【AI+IP+IC】為主軸，因此「決戰2024年新商品就是PC」，對於資料傳輸量的要求就會提升，十年磨一劍的PC也該輪到替換新世代，所以在這一波小型IC設計【漲三小】IC概念股率先發動

台積電加持的光感測股～精材

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SUPER SOCO攜手能海電能 打造充電式電動機車生態圈

SUPER SOCO深耕台灣邁向第七年，除了不斷推陳出新精進產品，今年第四季起上市的所有車款，均可使用能海電能全新的超級充電樁，讓電動機車外出超充補電增加續航，到達目的地再完全充飽，不但免除了里程焦慮，更能保護電池讓壽命延長。

轉機威力的黑馬股

十月開始不斷強調第四季台股主軸是以「IC設計」+「展望明年第一季夢想」大行情，今年的IC通路股文曄(3036)、大聯大(3702)、至上(8112)受惠AI概念股還有合併眾效，股票一路北上。

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