【文/黃清照】

從我告訴讀者納達從14446跌到12543已下跌5浪，將出現ABC三浪行情，但目前納達已經漲到14284，台股也在我預估的底部16162~15973落底(低點15975)到11/21已經漲到17419，當上漲到17463有大壓力且日KD已處絕對高檔，所以一定會做拉回，但周KD牛背離向上形成中線保護短線作用，可是接下來行情將是選股不選市，以低本益比股(國巨、立隆、矽格、欣銓、日月光、聯電、台星科、信昌電、啟碁、智易、瑞儀、嘉澤、新普、矽創、聯詠、聯發科…)及AI伺服器(以力致、健鼎、光寶科、華泰、承啟、廣達、緯創、欣興、台光電、雙鴻、技嘉、奇鋐…)和電動車(貿聯、胡連、騰輝、佳邦、堤維西、東陽、健合興、裕隆、華車、帝寶…)等為主，為選股不選市的重心股。

業績大成長的電動車開始大漲：胡連

胡連在大陸自主品牌業績大成長，呈現跳躍式成長，如比亞迪業績大好，其他的長安、長城、吉利汽車都明顯轉好，兼以歐系兩大一階供應商及機車連接線束訂單持續放量，北美剷雪車客戶庫存去化完畢，東南亞機車市場透過與日系車廠合作提升市占率，胡連Q3本業利益3.19億較Q2的1.99億季增60%，較營收Q3 18.85億與Q2營收15.79億季增19.3%呈三倍成長，單季EPS從Q2的0.73暴增到Q3的2.97，且前三季EPS 5.86且10月營收大幅創新高7.547億，估計全年EPS 9~9.3，明年10.5~11.5，

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