車用、AI的大贏家：健鼎

【撰文／王榮旭】

這兩年雖然有不少題材個股試圖藉由新藍海市場，突破疫情後大衰退及高通膨所帶來的衝擊，但仍然有不少個股因為全球經濟的惡化及主要市場成長減弱，獲利大受影響，但今年在ChatGPT問世以後，不少公司藉由新應用，推出更多高毛利產品，國內的健鼎(3044)正是藉由AI帶動新產品需求增溫，在消費性電子產品需求疲軟的市況下，仍能維持穩定成長。

健鼎今年第二季雖然持續受到消費性需求疲軟干擾，第二季營收134.4億小幅衰退。不過我認為在車用、伺服器比重持續提升下，毛利率可望季增約1.6~1.7 %至17%，預估第二季EPS 2.05元上下。今年健鼎車用、伺服器比重持續增加，第一季的合計比重就超過5成，有利產品組合優化，在第三季開始進入PCB傳統產業旺季，以及美系新機發表加上AI伺服器出貨量能提升，我認為健鼎下半年的營運將逐季增溫。

另外大家最關心的AI相關產品出貨，健鼎AI產品目前已經小量出貨，預期今年第四季開始放量，今年傳統伺服器雖有排擠效應，不過2024年影響將淡化加上新平台滲透率可望逐季成長，由於伺服器新平台PCB層數普遍拉至16~20層，AI 伺服器更在20層以上，有利產品單價的提升；車用部分，健鼎主攻ADAS先進駕駛輔助系統領域的部分，其HDI產品包含雷達、導航、通訊等系統，在自動駕駛等級持續提高下將長期受惠，健鼎車用佔比已經從去年的21%提升至目前30%，成為第一大營收來源。

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