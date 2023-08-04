複製辛耘、建準創歷史高的～AI四君子

◎賴建承CSIA

AI股近期出現漲多後的大動盪，不論是組裝、散熱、奇鋐、PCB、電源供應器、機殼、CoWoS、矽智財等指標股紛紛中箭落馬。加上又遇見惠譽(Fitch)將美國債務評級從「AAA」調降一級到「AA+」，市場擔憂2011年8月標普調降美國信評事件重演，亞股跟著重挫，加上台幣呈現大貶，是否會影響外資態度將是後續觀察重點。雖然短線資金跑去低基期的原物料股及超導體概念身上，不過AI的趨勢並未改變，研判僅是短線的整理。建承自去年開始不斷強調輝達概念，深耕AI領域，也陸續於本刊推出相關潛力股，包括辛耘(1544期)、建準(1551期)、奇鋐(1551期)、營邦(1552期)等均創下歷史新高。然而隨著7月底與8月初的大回檔，AI伺服器概念股結束了嗎？該如何擬訂策略呢？就讓產業總司令~賴建承來告訴您！

AI四君子~緯創、奇鋐、營邦、台達電

當潮水退了就知道誰在裸泳！尤其在個股紛紛修正之際，誰擁有強大的基本面做後盾、誰具有籌碼優勢、誰的AI領域比重最高，將是下一波再起的領頭羊，讀著正好可趁短線的拉回伺機卡位【真AI股】。在AI伺服器組裝方面，就以緯創(3231)接獲的單量最大，畢竟有子公司緯穎(6669)長期耕耘伺服器，此外，目前業績尚未顯現，但比起廣達、英業達在千張大戶持股方面是沒有明顯漸少，反而隨著股價的上張持續增加，只可惜券資比沒有持續攀高，醞釀軋空的氣勢稍稍降溫，一旦量縮止跌，研判7月上旬的平台整理將具有支撐，靜待下一波大多頭的布局點。而在散熱方面，過去建承於低檔大力介紹過，股價也漲至155元的歷史高