美寬頻基建受惠股～啟碁

【◎賴建承CSIA】

美國總統拜登動作愈來愈大，除了持續干預俄烏戰爭外，美中之間的諜對諜競爭也如火如荼展開，此外，拜登也要爭取連任，國內的經濟與政策也不容忽略，故也推出了不少經濟與產業政策，例如：給予充電樁補助，及建置寬頻網路基礎建設等。其中在寬頻網路基礎建設計畫裡，拜登將提撥逾420億美元打造高速網絡，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網。由於全美有超過7%，相當逾850萬戶家庭和小企業被視為未充分獲得網路服務，上網速度低於政府標準，即下載速度至少每秒25Mb，上傳速度至少3Mb。因此，在拜登力推下，加上中美科技因國防安全疑慮，研判將對於台廠是一大利多。

啟碁赴美設廠，搶美政府商機

附表為國內有出貨美洲市場的相關網通股，尤其是近期光纖相關股紛紛飆漲，包括華星光(4979)、波若威(3163)、上詮(6285)等，而受惠深且美洲出貨占比高的智邦(2345)、仲琦(2419)、神準(3558)、正文(4906)、中磊(5388)、啟碁(6285)、明泰(3380)等也不容小覷，其中近期法人大買的啟碁，可特別留意。為降低美中貿易戰風險，啟碁紮根營運占比大的美國市場，在美設生產基地已進入評估最後階段。而越南廠已啟動二期擴建，預計2024年下半年量產。美國生產基地規畫主要是美國客戶、資安等相關產品，加上美國推動在地生產計畫，研判將取得不少美國寬頻基建商機。

法人大買，啟碁均線多頭排列

啟基對今年營運看法審慎樂觀，全年營收挑戰千億及2位數成長，至於2024年，依舊有機會維持兩位數成長，毛利率預計回到12%以上。今年第一季EPS1.43元，5月營收92.23億，月增率19.32%、年增率32.47%，累計前5月營收年增率34.24%，表現相對突出。目前日KD交叉向上，MACD柱狀圖持續擴大，且均線呈現多頭排列，而外資與投信也於近期積極布局，在放量突破頸線104.5元後，只要不在失守，多頭可期。