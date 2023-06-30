集團雙PCB法人青睞 精成科進可攻退可守

去年是華新麗華集團重要的一年，鎳資源生產與投入，穩定鎳生鐵產線，有效掌握不銹鋼原料取得；為了是投入電動車之電池用鎳產業鏈，還有完成義大利Cogne鋼廠的國際併購程序，華新旗下四大事業體觸角多元，但近期搭上AI瘋潮應該是屬PCB族群。

精成科(6191)一直是績優股低本益比穩健的好公司，可惜缺乏一個引爆點，就像廣達(2382)、緯創(3231)大牛股千年不動，但是一棟一發不可收拾，例如:廣達大家都知道是10倍本益比的好公司，就是因為過往股性溫和，所以沒有人想過股價會從70元直奔150元，直到AI旋風出世話題的引爆點，股價一路扶搖直上報復性的新高，沒想不到股本大卻能一路剽悍，股價真金白銀堆疊的K線上去，更驗證不能用EPS限制想像的公司才最可怕。

其實很多人來說，華新(1605)焦家集團的兩檔PCB概念股一直都是穩健公司，精成科跟瀚宇博(5469) 每年都維持到很高的獲利，但本益比永遠只有6~7倍，那引爆點到底是什麼？大家都知道5~6月是魔鬼藏在細節裡的股東會旺季，第一個魔鬼是穩建的精成科換了總經理，董事長依然是焦家擔任主導，但總經理是整個公司運作衡量最大執行者；而在此時公司整體運作新官新氣象的感覺，到底新血入注能不能引領新方向?從人事異動會認為公司積極想在市場有一番作為，再加上車用板市場，就是未來的一個不變趨勢主軸，這個都是投資人可以關注的焦點。

離開才有未來

另外移轉陣地細節，是在過往中美貿易戰在一片離開中國的聲浪裡面，其實大家都不是受害者，因為離開中國產地越久，潛在的利益越大，除了人工漲價還有管理運作越發問題越多，所以台商近年出走往東南亞另闢戰場。精成科在去年開始積極移轉馬來西亞新廠，預定2024年開出產能，配合日系車用客戶需求。預計第二季貢獻日本與歐美客戶高階消費需求，近期也轉移非PC產線；未來目標增加電動、新能源車、ADAS、BMS等，還有積極開拓安全工控，因為導入自動化降低人力成本，及更新產線提昇效率等，獲利逐漸改善。

而且把舊廠處分利益也是高達一個股本以上，離開中國，千里迢迢跨海坐落大馬發展，通常新廠會比舊廠更有管理效應，新設備增加開出更多產能，除了自己本業獲利就相當穩健；更值得令人期待事業外投資入注，以往不受法人關愛的精成科，近期受投信大買2天，相信投信買的理由絕對不是因本益比穩健而買，或許法人在看的是一個新氣象，所以認為精成科進可攻退可守；或許跟廣達一樣有意想不到激情演出?