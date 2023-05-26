最低估的特斯拉概念股將大漲

【◎黃清照CSIA】

上期我建議投資朋友逢低都可布局高殖利率低本益比股，如(A) CHATGPT(金像電、緯創、廣達) 、銅箔基板(金居、台光電、台燿)、集團股(光寶、健鼎、瑞儀、技嘉、微星、智易、立端、致伸、中磊、安勤、南電、欣興…)、IC設計(聯陽、創意、世芯、聯詠、智原、致新)、汽電零(帝寶、東陽、堤維西、三陽、華車)、電動車(茂順、胡連、貿聯、健合興、騰輝、乙盛、信邦…)，這些都分別大漲，且我估15477附近會出現最佳買點，且估會漲到15950，但因自營商及外資大漲拉過15950上漲到5/23的16239，目前KD處高檔，我估高本益比股如華城、士電、大眾控…及沒有基本面的千附精密、寶一、雷虎、晟田…這些會回檔，但低本益比陸續回檔1~3天就會止跌，但有另外一批低本益比如堤維西、萬泰科、聚合、健合興、胡連、貿聯、騰輝、智原、金居、台燿、南電、欣興、金像電、智易、中磊、致伸、聯陽…可能受大盤中黑一天也會下跌，但那天跌就是最佳買點，之後形成以盤待跌約3~5天，KD修正到50附近再交叉向上又展開另一波行情，但是(A)會呈現良性輪漲走出自己的道路，原則上選股不選市，特別注意低本益比股會走自己上漲行情。

嚴重低估的特斯拉概念股：貿聯

貿聯Q1 EPS 4.01是所有電動車業績最好本益比最低，如德微Q1 EPS 1.7、股價高達346.5，這拉開低本益比如胡連、貿聯、騰輝、興勤、乙盛、健合興、萬泰科的大比價空間，聯電、德儀、台積電皆表示在3C產品仍弱勢或處谷底中，唯有車電及工控成長力道仍強，貿聯在特斯拉持續擴廠下，電動車營收占比提升到21%，且工控也因合併INBG且更大幅增加北美、歐洲的據點，工控提升到37%，電器及IT數據中心，不是Q1就是Q2落底，今年EPS 23.5股價卻只有266嚴重低估。圖2特斯拉漲勢已經啟動，兼以圖1的貿聯周KD將交叉向上，且已站穩26周半年線，這是另一波要啟動大行情的訊號，建議讀者在272~262元大膽買進。