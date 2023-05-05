記憶體全新的電源架構受惠者：茂達

【撰文/王榮旭】

2023 年1 月中國正式解封、客戶庫存陸續去化，包含TV、IT Monitor、PC 看到急單，國內的茂達PMIC、馬達風扇驅動IC 和子公司大中MOSFET等產線同步受惠，第一季茂達營收11.08億元，季增9%優於預期，去年毛利率因昂貴晶圓成本，以及庫存去化導致價格持續殺價的情形已經開始改善，隨著投片於2Q22 末急踩煞車，加上代理商庫存逐步下滑，公司的存貨也自第一季高峰開始滑落，第二季將恢復正常水平。IDC預估，2024年DDR5在PC滲透率40-50%，即PMIC市場需求1.8億顆，市場相當龐大。

由於PC急單挹注，茂達PMIC和大中MOSFET同步受惠，估今年第二季開始營收雙位數季增，存貨與存貨週轉天數將恢復至正常水平，而晶圓代工的合作夥伴也因需求改變開始讓利，以及公司產品組合優化，有利今年下半年毛利率走揚。另外這兩三年間，公司相當倚重的車用風扇馬達驅動IC已過AEC-Q100認證，2024年開始貢獻營收，且風扇馬達驅動IC類比轉數位，規格升級有利ASP 與毛利率維持。

另一方面，因為記憶體規格升級DDR5為了讓系統電源負載更有效率，就近供電將直流供電功能從主板移至記憶體模組，每一條都額外增加一顆DC-DC直流變壓PMIC，且DDR5 PMIC產品單價較DDR4至少提高50%，整體用量提高50~100%，整體市場規模相當可觀。2024年開始PC用DDR 5 滲透率上看40-50%，整體產業趨勢有利茂達。

展望第二季及下半年，隨著庫存去化漸告一段落，PC 客戶訂單回補，預期茂達的IC訂單、營運同步回升，合併營收將有雙位數季增，包括NB/MB/風扇馬達驅動IC、MOSFET需求同步回溫，上下半年營收有機會呈4：6。去年毛利率則因殺價最激烈時點已過，目前報價跌幅趨緩，公司預期獲利將優於第一季，風扇馬達驅動IC 類比轉數位，規格升級有利產品單價與毛利率維持，此為茂達母公司毛利率在去年第四季面臨上游漲價、下游砍價的艱困環境中，仍可維持在50%上下的關鍵因素之一，我們預期此規格升級的有利因素將具持續性，今年上半年為毛利率谷底，下半年則受惠晶圓代工廠降價，以及有利的產品組合，趨勢向上。同時，子公司大中積極拓展中壓MOSFET 如風扇馬達/動力電池/電源供應器，高壓產品也過design-in，2024 年中高壓產品將有明顯挹注。