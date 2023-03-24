龍頭被動元件景氣領先於Q1落底

【撰文／黃清照】

上週我判斷受到美出現區域性的金融風暴，盤勢最壞可能會測15119的年線，果然在3/16最低點到15186，雖未跌到15119，但吻合我預估的低本益比高殖利率股票跌到15200會先落底，3/21收15513，原則上美此次的金融危機對中小銀行傷害很大，連帶摩根、美銀、富國、花旗也被拖累下跌，尤其美銀持有未實現債劵損失高達1090億美元，傷害頗大，瑞信雖被瑞銀併購，但瑞信有大窟窿，可怕在瑞士是避稅天堂，但美強迫瑞士犯罪集團的儲戶必須公開，兼以美國實施對俄羅斯的SWIFT制裁，本應中立的瑞士也加入制裁，所以瑞信的儲戶產生天搖地動的移動現象，這是最可怕的，所以歐美股市都還不穩定。但台、南韓、大陸金融比較穩定，然無可避免受歐美金融股影響，資金從原物料、金融股撤出，往有實質基本面的科技股集中，台灣就是買低本益比高殖利率的電子股，注意逢低布局封測(頎邦、京元電、欣銓、矽格)、被動元件(國巨、立隆、立敦)、部分IC設計(聯詠、矽創、智原、世芯、創意)、ABF(南電、景碩、欣興)、銅箔基板(金居、台燿、聯茂)、電動車(胡連、貿聯、台半、騰輝…)、NB(英業達、緯創、廣達)、優質集團股。估盤勢應還會再下測一次到15380~15280，若下測到此可優先以上所述個股，但宜區分漲多個股需回檔2~3天才可切入，不可一昧追高。

被動元件龍頭在Q1落底：國巨

被動元件的標準型產品受到手機、NB消費不振，從去年Q1調整到今年Q1可落底，但三檔個股國巨、立隆、立敦自Q3下滑、到今年Q1更確定落底，主因這三者有車用、網通或工控訂單維持不錯，且屬高毛利，所以2022年業績較2021年還好或持平，而國巨佔比較少的MLCC在Q1可落底，且屬高毛利的車電、網通或工控也無可避免受到庫存調整，預估Q1也可落底，自Q2往上開始爬升，當中國巨Q4標準品、特規品產能利用率分別為40~50%及70~80%，Q4庫存約127天，到Q1可接近110天的健康水平，且國巨去年宣布併入賀力氏及施耐德的感測器事業，分別在Q1及下半年完成收購，整體貢獻EPS 125億；且高雄大發廠將在今年完工，明年開始量產。國巨去年EPS 44.22預估今年EPS 56~60元(減資後的股本計算)，屬低估股，若見回檔到495~485可酌量切入。