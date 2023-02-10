領先站穩年線走多頭的車用股

【撰文／黃清照】

15617，突破52週年線(2/6~2/10)在15397，到2/7收在15400，下周年線約在15353，目前大盤在年線上下做震盪，但因日周KD同處高檔，所以會再度跌破年線，我估跌到15265附近特別注意低價、中低價股會先止跌走自己的上漲道路，因農曆年後一周成交量放大到2409~3548億，自上周(2/6~2/10)量縮減到1800~2500，但仍較農曆年封關前一周量縮到1869~1510億為大，所以這種量益使中低價股由jpp-KY(5284)、材料(4763) 、耕興(6146) 、德微(3675) 、營邦(3693) 、高力…先漲，將換由胡連、茂達、貿聯…及低價股由康舒、華孚、連宇…先上漲，輪由承啟、欣銓、台星科、頎邦、立隆、立敦、騰輝、台半、金居、聚和、華泰、菱生…上漲，尤其FED經過調升利率18碼，已達4.5~4.75%，估美國頂多再升息兩碼，我判斷在年底可能會降息，因美國就業強勁，是由非農業就業人口增加所致，但去年2月非農就業人口增加90.4萬，已逐月下降，而元月份再達到51.7萬人，這是季節性暴增的現象，但美國科技業各家都在裁員，呈現服務業及非農就業增加，但已經走下波，FED再升息將會扼殺科技業的復甦。估第四季或最慢明年Q1美國就降息，科技股處在低基期。所以現在是科技股的最佳佈局機會。但電動車去年成長68%、今年成長38%，這個族群先走多頭了，如貿聯、胡連、騰輝、興勤、健合興、同致、為升、世德、台半、聚和等領先走多頭。

已站穩年線一大段 領先走多的車電股：台半

台半去年前三季EPS 5.03，Q4營收40.036億、較Q3的39.69億、季增0.87%，估計去年EPS 6.5，同為二極體的朋程去年EPS 6.2、股價高達175.5，台半只有90.5，台半股價嚴重低估。今年受惠新能源汽車強勁需求，尤其電動車對於快速補能及更為優越的動力性能需求越加迫切，目前客戶涵蓋多家TIER-1新能源車供應鏈，車用MOSFET 40V、60V今年持續放量，另持續朝向80V、100V以上邁進，主要用在新能源車輔助駕駛，及能源轉換、充電樁設置，已經成為車用的最大成長潛力。估台半今年EPS約7元，股價只有92.5屬低本益比的優質股，讀者參考圖片資料，股價已經領先穩穩站到年線上，有適當拉回投資人可布局。