左握屠龍刀 右持倚天劍的飆股電動車

【撰文／黃清照】

自我在12月中下旬判斷14000~14200為中期底的第二隻腳，果然在12/20見到14157及12/29見到13981的中期底的雙短底，之後就從13981上漲到新春紅盤日(1/30)的高點15493，我認為在15493頂多是橫向整理，且傾向做回檔修正8~13天，因52周年線在15434且呈下降，具有很大的壓力，兼於周KD處在高檔(見圖中的大盤KD指標)，所以投資人見漲多的股票且周KD處在高檔，宜先獲利出場，如台積電…等適當回檔再回補。但如業績很差的宏捷科、穩懋、全新及非常投機的裕隆、高力有持股者逢高分批賣出，空手者不要碰。而資金轉到業績非常好、本益比非常低且周KD修正到50附近，如華泰、菱生、台星科、力成、亞光…或周KD低檔剛要交叉或交叉向上的如胡連、世德、健合興、希華、萬泰科、康普、美琪瑪、錩新、南電、景碩、欣興…尤其周KD出現牛背離的貿聯，這一些是大盤會震盪或拉回整理，而這些股票會走自己上漲道路，本周建議布局周KD打W底交叉向上的胡連。