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左握屠龍刀 右持倚天劍的飆股電動車

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

自我在12月中下旬判斷14000~14200為中期底的第二隻腳，果然在12/20見到14157及12/29見到13981的中期底的雙短底，之後就從13981上漲到新春紅盤日(1/30)的高點15493，我認為在15493頂多是橫向整理，且傾向做回檔修正8~13天，因52周年線在15434且呈下降，具有很大的壓力，兼於周KD處在高檔(見圖中的大盤KD指標)，所以投資人見漲多的股票且周KD處在高檔，宜先獲利出場，如台積電…等適當回檔再回補。但如業績很差的宏捷科、穩懋、全新及非常投機的裕隆、高力有持股者逢高分批賣出，空手者不要碰。而資金轉到業績非常好、本益比非常低且周KD修正到50附近，如華泰、菱生、台星科、力成、亞光…或周KD低檔剛要交叉或交叉向上的如胡連、世德、健合興、希華、萬泰科、康普、美琪瑪、錩新、南電、景碩、欣興…尤其周KD出現牛背離的貿聯，這一些是大盤會震盪或拉回整理，而這些股票會走自己上漲道路，本周建議布局周KD打W底交叉向上的胡連。

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裕隆大漲的四個秘密

從去年12月初，在週刊就特別提到年底集團作帳大轉股，一定要特別注意裕隆(2201)，當時股價還不到60元，從那時候開始，裕隆股價一路大漲，農曆年前最後一個交易日，股價收在71元創新高，金兔年開紅盤更是「兔」飛猛進，第一個交易日開盤沒多就攻上漲停，2/1日股價已經攻上83元的大關，一檔過去市場公認的大牛股，三大法人今年以來買超裕隆近2萬張，股價這樣大漲，投信連續大買，背後有什麼大家不知道的祕密嗎？

電動車概念股新寵：台半

半導體雖受消費性電子庫存去化干擾，但新能源車對於半導體需求仍旺，根據研調機構預估，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1,500萬輛大關，二極體廠台半(5425)受惠新能源車強勁需求，接單動能強勁，今年第一季淡季過後，第二季營運動能恢復成長，新能源車營收占比將快速增長。

大漲僅是剛開始 台股多頭正式啟動！

就如同農曆年之前給大家的重點提醒，台股持續向上走高，接下來就是年線附近的攻防，預估短線急漲後在年線附近震盪，而後再度走高的機率仍高，從國際股市的觀察來看，美國股市科技股領先走強，其中又以半導體最為強勢

IP雙雄股價有超額利潤

IP族群在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，成為主力和喜愛買高價股的散戶的最愛。例如：世芯-KY(3661)在2022年11月，當月便上漲42.84%，高低價差304元，這樣漲幅真的相當驚人，但水可載舟亦可覆舟，同樣是世芯-KY，在2021年4月中，大跌44.78%，真是令人又愛又恨的股性。

左握屠龍刀 右持倚天劍的飆股電動車

自我在12月中下旬判斷14000~14200為中期底的第二隻腳，果然在12/20見到14157及12/29見到13981的中期底的雙短底，之後就從13981上漲到新春紅盤日(1/30)的高點15493，我認為在15493頂多是橫向整理，且傾向做回檔修正8~13天，因52周年線在15434且呈下降，具有很大的壓力，

半導體領軍搶紅包行情

台積電(2330)在2020年短短七月之間大漲117%，震驚市場，「護國神山」名號油然而生，加上股神巴菲特的買進之下，台積電在全球具有不可撼動的地位。

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