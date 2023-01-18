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農曆年後科技股該選誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

2023年新年開盤以來，美股氣勢如鴻，1/6日到瓊指數一天大漲超過700點，費半指數也一天大漲4.67%，激勵台股重新站上月線，準備挑戰萬五關卡，但是接近台股農曆年封關，成交量無法放大，追價買盤也無法持續。這次農曆假期長達12天，在這12天當中剛好遇到美國科技股超級財報週，讓美股充滿變數，在台股農曆年假期間，正好是美股壓力測試的時候，投資人正好利用胎股休市期間，觀察美股企業財報，找出接下來金兔年的黑馬潛力股。在IP、IC的領域中，也是一般人最愛的高毛利率產業中，我們認為仍然有幾家公司還是高成長的步調。

IP股維持高成長

雖然ic設計仍受到庫存調整的影響，但是在IP股卻似乎不受影響，其實這都要看護國神山台積電，在IP股成長最快的兩家公司，都是在護國神山旗下的兩家公司，第一個是3443的創意。第二是3661KY世芯。創意是台積電的轉投資，過去除了在製程上，對IC設計提供MRE的服務外，現在人工智慧AI上也有非常大的琢磨。創意，過去就聚焦在歐美客戶上，因此，完全不受中美貿易禁令的影響，算是穩定成長的公司，創意的獲利跟營收都持續成長，算是IP股裡面最讓人放心的績優股。

世芯與中國有較多的連結，因此在市場上受中美禁令的反應劇烈，但公司目前已經澄清，中國比例目前已大幅下降，更重要的是傳出接到歐美新商品的大訂單，就今年成長速度來看，有機會高於其他的IP股，如果不只看受益，世芯的IP股也是一個值得注意的標的。

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