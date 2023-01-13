建碁切入電動車充電樁

【撰文／陳子榕】

近期因應電動車趨勢，建碁致力於充電樁應用發展，近期成功取得美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單，數位看板也成功打入麥當勞等全球連鎖速食業者，在後疫情時代預計能持續受惠第一線流程自動化趨勢，諸如速食業得來速的新樣態、智慧建築的雲平台服務、遠距生產力的管理工具等。

因近期電動車銷售量屢創新高，帶動了全球充電樁商機，國外充電樁發展相對成熟的國家有美國、日本、英國等國家，已開始建設國內的電動汽車充電設施，以充電樁為主。其相關內容如下：

美國幅員遼闊，各州獨立性強，在電動汽車及其充電設施方面各不相同。加利福尼亞州、弗吉尼亞等州已開展充電設施建設。此外，SolarCity已在加利福尼亞州建造充電站，每個充電站可提供240V和70V快充服務，可在3.5小時內為特斯拉純電動汽車充滿電。

日本有超過 100座充電站，60% 其中集中在東京。日本政府表示將建造超過 1，000座充電站，三年內充電站普及電動汽車。東京電力公司將率先進行基礎設施建設，超過 200 座充電站將在東京開業。三年內，充電樁在東京較為常見，沿建築路邊可見。 神奈川縣、東京附近，計劃至少放 3000 座電動汽車五年內上路並承諾 150座快速充電站日本中央政府已認可該技術， 選擇城市試點電動汽車充電計劃。在英國， 已經有 60 座倫敦市的汽車免費充電點， 讓擁有電動汽車的人更容易找到家附近的充電點，辦公室或繁忙的街道可無限充電和停車，費用為75鎊一年。

建碁去年第四季取得美國公共充電樁業者Volta的充電樁控制主機訂單，隨著美國總統拜登日前在底特律車展中宣布已批准首批約9億美元的資金，預計將在全美35個州設立電動車公共充電站、終極目標是在全國新建50萬個電動車充電站後，市場看好建碁客戶Volta將直接受惠，並順勢帶旺建碁充電樁業務，除了Volta之外，建碁也打入西歐充電站業者Revolt。建碁12月合併營收仍維穩相對高水位、為2.44億元，月減12.8％、年增1.9％，第四季合併營收7.75億元、與去年同期持平，累計全年度合併營收33.29億元，年增近29.4％，續站穩近16年來新高。

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