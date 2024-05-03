蔡上機老師：迎福納財這樣挑就對了！四種必買好運外風水

文．理財周刊新聞中心

購屋的時候除了地段與價格，不少人在買房的時候也會考慮風水學說，其實以科學角度來分析，居住環境會影響住在裡面的人的感受，簡而言之，風水也是一種環境心理學。風水大師就提醒民眾，買房的時候不只內部風水很重要，也要注意住宅的外部環境，如果外部環境風水不好，即使房子內部布置再好，也難以轉運、旺運，相對的，社區本身如果具備風水優勢，對屋主運勢更能加分。

知名風水大師蔡上機老師分享近期勘查的實際案例－竹北建案「美地知心畫」表示，該案具備四大項外風水優勢值得民眾參考，讓好風水為屋主運轉乾坤招好運！

一、鶴立雞群，獨占鰲頭

「美地知心畫」建案方圓近區無高樓大廈阻障物，未來是區域最高建物地標，以風水角度分析，是《鶴立雞群》四方仰望，登高一呼，出類拔萃，喝令群雄，獨占鰲頭的好風水。

二、座艮山朝坤地，飛龍伏虎

「美地知心畫」建案後背正好是山坡，反應風水的座落東北的艮山（高坡），前看廣大明堂腹地平原，反應風水朝向西南的坤地（平原）。這種後高前低，後有背靠、前有明堂視野是《飛龍伏虎》的好風水，可以加持事業飛黃騰達，前途揚名立萬。

三、背山面水，山管人丁水管財

基地正前方有河流，正後方有漸層梯田緩坡向上的山坡地，是《背山面水，山管人丁水管財，藏風納氣》的好風水，有助於金錢財富亨通，事業權位官貴發達，名利雙收、富貴雙成。結合《飛龍伏虎》形成相輔相成、錦上添花，富貴名利，步步高昇的好風水。

四、乾水坤向，運行乾坤

建築基地前如果有河流往八卦之首，代表父、代表天的《西北，乾卦》流向，財水動、流向天。加上，建案面向靜看，八卦之守，代表母、代表地的《西南，坤卦》，收成守成根基。形成天地陰陽運轉，啟動運行乾坤，幫助財水財富和前程發達、延綿不斷的好風水。

不管相不相信風水，回到實際面的角度來看，挑選好風水社區，不只住在裡面可以心安迎福，未來如果要換屋轉售，不論是轉手性或是價格的保值性都更具備優勢。