聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡上機老師：迎福納財這樣挑就對了！四種必買好運外風水

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 圖為美地知心畫現場花園實景拍攝-業者提供
▲ 圖為美地知心畫現場花園實景拍攝-業者提供

文．理財周刊新聞中心

購屋的時候除了地段與價格，不少人在買房的時候也會考慮風水學說，其實以科學角度來分析，居住環境會影響住在裡面的人的感受，簡而言之，風水也是一種環境心理學。風水大師就提醒民眾，買房的時候不只內部風水很重要，也要注意住宅的外部環境，如果外部環境風水不好，即使房子內部布置再好，也難以轉運、旺運，相對的，社區本身如果具備風水優勢，對屋主運勢更能加分。

知名風水大師蔡上機老師分享近期勘查的實際案例－竹北建案「美地知心畫」表示，該案具備四大項外風水優勢值得民眾參考，讓好風水為屋主運轉乾坤招好運！

一、鶴立雞群，獨占鰲頭

「美地知心畫」建案方圓近區無高樓大廈阻障物，未來是區域最高建物地標，以風水角度分析，是《鶴立雞群》四方仰望，登高一呼，出類拔萃，喝令群雄，獨占鰲頭的好風水。

二、座艮山朝坤地，飛龍伏虎

「美地知心畫」建案後背正好是山坡，反應風水的座落東北的艮山（高坡），前看廣大明堂腹地平原，反應風水朝向西南的坤地（平原）。這種後高前低，後有背靠、前有明堂視野是《飛龍伏虎》的好風水，可以加持事業飛黃騰達，前途揚名立萬。

三、背山面水，山管人丁水管財

基地正前方有河流，正後方有漸層梯田緩坡向上的山坡地，是《背山面水，山管人丁水管財，藏風納氣》的好風水，有助於金錢財富亨通，事業權位官貴發達，名利雙收、富貴雙成。結合《飛龍伏虎》形成相輔相成、錦上添花，富貴名利，步步高昇的好風水。

四、乾水坤向，運行乾坤

建築基地前如果有河流往八卦之首，代表父、代表天的《西北，乾卦》流向，財水動、流向天。加上，建案面向靜看，八卦之守，代表母、代表地的《西南，坤卦》，收成守成根基。形成天地陰陽運轉，啟動運行乾坤，幫助財水財富和前程發達、延綿不斷的好風水。

不管相不相信風水，回到實際面的角度來看，挑選好風水社區，不只住在裡面可以心安迎福，未來如果要換屋轉售，不論是轉手性或是價格的保值性都更具備優勢。

延伸閱讀

議員質疑建案施工管理要點規範不清 北市跨局處討論

4月23日武財神生日！5暴富徵兆：油光滿面、夢到「這動物」你要發了

大門風水「10大禁忌」快檢查！輕則破財…重則衰全家

清明掃墓順便看風水！祖先陰宅有這些徵兆要當心…後代走衰運

相關新聞

大象變狐狸

在這場AI競賽銷聲一年的蘋果，今年要怎麼改變競局呢？股價在165~200美元震盪的蘋果，目前市值2.61兆美元，暫居第二大，日前蘋果宣布不造車、不做手錶顯示螢幕microLED，然後宣布自研邊緣AI端的大模型，4月25日蘋果官網宣布端側小模型OpenELM，參數2.7億到30億，一台M2 Mac可跑起來。

找出AI最低PB股

台股大盤近日呈現箱型震盪，領漲攻指數除了AI股還是AI股，短線投資人很容易慘遭漲跌來回套牢，尤其AI股有些股價淨值比(P/B)已經來到10倍以上，有些則尚有一倍左右，當然與個股所處產業特性有關，理周投研部綜合各券商與外資報告，本期為投資人找出AI股中目前股價淨值比仍處於低檔，也就是股價在屬性相同產業中偏低者，並加入一參數首季獲利成長者，或許在現階段大盤進行大幅度上下波動時，這類股具防禦性也具攻擊性。

藝術投資 小額入手也能翻倍賺

藝術投資水很深？其實比你想像的簡單！藝市學老師黃河及小資理財教主楊倩琳用簡單的方式領我們進入藝術投資的世界。

蔡上機老師：迎福納財這樣挑就對了！四種必買好運外風水

購屋的時候除了地段與價格，不少人在買房的時候也會考慮風水學說，其實以科學角度來分析，居住環境會影響住在裡面的人的感受...

壓回就是買點

五月是傳統的報稅月份，華爾街流傳一句「五月賣股走人」，不知道這次準不準。統計一下加權指數從1987年到2023年的五月份，共十九次下跌，52%的機率，看似沒什麼作用，但是如果仔細區分在上漲趨勢跟下跌趨勢(包含區間整理)，發現在加權指數上漲趨勢中，五月下跌的機率是36.8%；反之，在下跌或區間整理的趨勢裡，五月份下跌的機率是63.15%。

準經長新政策股預測

崇越前董座郭智輝宣布入閣出任準經長，期間外資賣超台股近2,000億元，台幣匯率貶破32.6元，大盤指數重挫近千點，雖然市場諸多解讀，例如權值股台積電(2330)法說時指出，整體晶片出貨年成長由10%以上，下修至10%左右，被認為市況前景未如預期，其次地緣戰爭的後續發展，若擴大將影響油價與全球經濟，再來就是美國物價指數(CPI)未能有效壓制下來，降息延宕等利空因素，迫使外資大逃殺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。