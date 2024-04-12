■台積電，別追 等拉回再買？

文．陳韋翰

《年終獎金放大術》

2024龍年初始，台積電如同非龍在天，快速衝高突破700元大關，加權指數也在其帶領下，不僅再創歷史新高，也準備挑戰二萬點大關。

要知道，上次市場高喊二萬點的時候，已經在16年前。16年來，台積電從最低價34.9元，長達十多年的漲勢，漲幅超過2000％。

如今，每天AI與NVIDIA囤貨利多消息轟炸，台積電每日創新高之際，投資人都在問：

現在還能追嗎？還能加碼嗎？

還是等拉回再買？

邀請曾任基金操盤手陳韋翰分析在台績電如此狂熱之時，無論是想加入戰局或認為漲高想退出的投資人，應多一層面思考再決定

■法人、投資人，齊心協力，賺價差

2024年1月19日，外資一天大買11萬張台積電，拉開噴出行情序幕，之後除了幾乎每天加碼外，2月15日、3月4日，又大幅買進2～5萬張。

國內投資人也不遑多讓，買股票、買ETF、買基金，透過各種方式大量掃進。不只單筆進場，還天天定期定額，造就台積電股東人數超過300萬，創下台股新記錄。

法人，天天買；

投資人，天天買；

股價，天天漲；

利多，天天報。

重點來了，我們買台積電，是為了賺價差？還是賺股息？通常，二者都想賺。

但現在更是想賺價差，不是嗎？因為台積電每天只要漲1％，價差就超過7元，相當於二季的配息，一天就賺到，超快。

因此站在賺價差的角度來看，拉回再買的投資邏輯就很矛盾。

股價上漲就是要用資金去堆，更何況台積電這種股本超過2500億的股票，沒有法人與投資人同心協力，股價很難飆漲。

既然如此，透過華爾街傳奇操盤手傑西 ‧ 李佛摩操盤術「關鍵點」，就可以很明確的看到2024年飆漲行情的買點，只有3個（本文截稿時間為三月初）。

其中最早的買點在1月中下旬，當時股價約在600元附近，對照目前超過700元的股價，價差高達百元以上，等於得配息30次，得等上30季度才能拿到這樣的成績。

當所有資金都瘋狂湧入，且股價也跟著急漲時，請問想賺價差，什麼時候買？

什麼時候才有機會再度出現，法人狂買、投資人天天存、NVIDIA不計成本囤貨的時機？

想賺價差，卻等拉回再買，那不是很矛盾嗎？

李佛摩說：「如何出清滿手的股票？很簡單，往下賣就對了。」

一檔每天利多見報，常在頭版，全球資金湧入的股票，一定越走越高，不會往下跌到讓投資人可以撿便宜。

會跌，一定代表有問題，一定代表有人在倒貨。

這時，一定有人會說，那我不敢追高，買股，只是想賺股息，這樣可以吧！

■營運高峰

簡單看財報數據，會發現，台積電業績已經步入衰退。台積電現在的營運模式，就是用生產量去撐業績，如同過往的電子產業。這樣的好處是，每天都有人來跟我買，每天都可見報說我去那裡蓋廠擴大產能，缺點是這種囤貨潮，來的快，去的快，最後就是供過於求，這是台廠永遠不變的思維。

因此，在目前情況不變的條件下，台積電每季配現金股息3.5元，一年14元，以股價700元計算，現金殖利率2％，遠比美元定存3.5～3.8％還低。

如果只想要賺股息，還有更好、更安全、更保本的選擇，不必選台積電。

更簡單來說，投資人會買台積電，不是只想領股息，而是看到股價飆漲，也想賺價差。否則2022年，台積電從688元，一路跌到370元時，怎麼沒看見鼓吹存股、人人喊存的消息？

認清自己，我們買台積電，就是為了賺價差兼領股息，這沒有什麼不好意思的！

■追高被套牢怎麼辦？

既然大家都有賺價差的美夢，當然也就有追高被套牢的風險。

李佛摩在其著作中，確實談到除了追高買外，還有另一個不用追高的買點，也就是股票有「二個明確的買點」。因此透過這二個買進訊號，就能完整的掌握台積電的噴出行情。以此對照2024年一～三月走勢，台積電總共出現5次買進訊號。

這證明台積電是一檔，完全符合李佛摩「選股法」的標準強勢股。

但李佛摩也談到：「一檔正在上漲的股票，突然利多中不漲，且快速下跌，這時我通常不會探究背後的原因，而是先採取行動。」

台積電飆漲，是因為所有資金簇擁的現象。媒體、專家、達人的鼓吹，吸引無窮無盡的買盤進駐，正常來說，股價絕對不會大幅修正，最差就是盤整。

若突然有天，資金仍持續湧入，股價卻不僅漲不動，反而下跌，這時投資人要做的，就是如同李佛摩一樣，不是先尋找背後下跌原因，而是先採取行動。

股價永遠會提前反應利多與利空消息，至少3～6個月，投資人可以透過 李佛摩操盤術「強弱箱」的變化，去拆解背後大戶的動作與思考模式，而不用等到股價跌了一大段時，才知道危機出現。

股價在「強弱箱」中的走法，如同我們在看水族箱裡的金魚，游動、光澤、進食動作一樣，能提前知道這條魚是否健康，不用等浮出水面才知曉。因此，就算追高，我們也能在危機初始，就能立即採取行動。

■小結

股市，如同照妖鏡，它能明確反應出我們真實的內心想法。

股市，同樣也是人心的集合體，有時大戶散戶同心，有時各自飛。有什麼時候比同心時，更好賺價差？

分手時再買？漲時賺價差，跌時賺股息？

台積電漲1％，等於2季的股息，同樣的，台積電跌1％，也等於吐出2季的股息，尤其是晶片供過於求的時候，股價表現更是激烈，再多的股息，都無法彌補價格上的變動。看更多資訊 : https://reurl.cc/v0lzmL