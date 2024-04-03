年終獎金放大機會財 ETF、AI手機題財股大公開

文．羅澤鈺

《年終獎金放大術》

當我們了解總體經濟、產業、個股、財務報表，股債，資產配置以後，用在生活上，能夠穩穩地獲利，為自己累積一桶金，是投資理財最重要的一件事。

目前台股已上2萬點，如果要穩穩跟一個波段，安心擴大年終獎金，即將要在6月或7月降息的債券ETF，會是一個很好的選擇。利率往下，債券價格會上漲。

資料來源：FedWatch 2024/3/28

獲利 = 部位x利率變動x存續期間

國泰20年美債(00687B)市價與淨值的溢價小，市場規模大，流動性佳，會是不錯的選擇。積極的投資人，也可以投資國泰20年美債正2(00688L)。更積極的投資人，還有「元大美債20年ETF期貨」，用1.5萬到1.8萬元的保證金，即可以操作1口ETF期貨，1口等於10張ETF，約當30萬元。為了怕價格波動，可以再多準備1.5萬元，等於準備3萬到3.3萬元，操作10張ETF。放大部位，也顧好風險。

根據研究機構IDC預估，今年AI手機的出貨量上看1.7億台，占整體智慧手機比重約15%，而今年整體智慧手機出貨量則約12億台，年增2.8%，重拾成長軌跡。如果年終獎金想要投資個股，自去年12月股價2,880元修正達15%，有AI手機題材的大立光，2019至2023年這5年的平均股利78.32元，平均殖利率3.2%，近期每年發放2次股利，會是一個進可攻、退可守的投資標的，除了每半年可以領股利之外，再靜待年終獎金變大。看更多資訊 https://reurl.cc/D4R8Wj