億級大師親傳弟子 「量價、時間、角度」一把抓 讓你勇敢追漲

文．蔡武穆

林教授說，股市是人生的縮影，自己的個性魯莽，往往顧前不顧後，一股腦兒往前衝，導致人生大起大落，經過技術分析的訓練，不但在股市中獲利，做人處事也有很大的進步，「交易是人生最好的修行」。

*量價關係 從供需原理來約束人性

談起徒弟，蕭明道不諱言，他的個性積極、勇敢、衝動，積極、勇敢是在股市很好的條件，但是他太躁進，常常Show hand，就好像去泡溫泉，有人用手試水溫，他是直接跳下去，燙得滿身紅，經過五年的磨練，在錯誤中學習，才慢慢穩定下來。

林教授說，只要是人都有情緒波動，都有貪婪和恐懼，而量價關係就是在供需原理來約束人性，找出最好的進出場點。過去自己也曾因為貪心，該停利不停利，結果賺錢變虧錢，「量價讓我搞懂人性，搞懂自己」。

懷著發財夢，蕭明道大二時踏入股市，心想，一檔股票最高300元，最低150元，若從150元抱到300元，再從300元放空抱到150元，不出五年時間，就可以滾到上億資產，因而從供需原理歸納成為量價、時間、角度的技術分析，82年開始在股市裡翻身。

*供需原理 買方及賣方的思維

他說，量價結構講究波段，優點在於趨勢還沒發生時就看到趨勢，因為市場就只有兩種人，買方及賣方，力道強弱決定股價的上漲與下跌，只要學會量價結構，剩下的就只是心態上的調整和磨練。

供需原理，就是買方及賣方的思維，如果一樣東西，價格很高，你買不到，必須花更高價格才能買到，就是買盤往上追價，但如果市場認為這東西價值沒那麼高了，就降價求售，把商品換成現金，買賣之間就形成一個快速的波動行情。

*成交量漲跌角度 看出市場的企圖心

相較於傳統技術分析，量價結構最大不同在於打破支撐、壓力的框架，林教授說，成交量就是鈔票，看好一檔股票，用鈔票換股票就是成交量的概念，成交量若起來，前波高的壓力不會是壓力。

他進一步說明，多頭行情是由成交量所衍生出來的，價格不會平白無故上漲，一定是有人拿鈔票進入市場追價，價格逐漸墊高，賣方也是如此，有人降價求售，價格才會下滑，形成空頭行情。

所以成交量是一個上漲或下跌的動能，可以化腐朽為神奇，只要判斷動能在哪裡，就可以打破支撐壓力的限制。

這也可以解釋明明整理型態很漂亮，卻不攻擊的原因，蕭明道直言，整理型態就是量縮、均線收斂、價格波動不大，簡單來說，就是「沒有成交量」。

成交量是由鈔票堆出來的，可以看出市場對這檔股票的信心，而上漲或下跌的「角度」則可以看出市場的企圖心。

*多空拔河 輸贏從角度見端倪

林教授說，市場是多方和空方在拔河，誰勝誰輸可以從角度看出端倪，上漲角度很陡，代表買方的企圖心強烈，高還有更高，相反的，若角度平緩代表多方的攻擊力道不強，隨時有反轉的危機。

「陡，是一個比較的觀念，跟前方上漲波段作比較，或跟前一波回檔波段作比較，就可以了解市場的企圖心如何。」

蕭明道接著說，一檔股票從50元漲到100元，漲了一倍，用一萬張股票來推升，接下來，100元漲到130元，用二萬張推升，有人認為是突破前波高點，「在我看來，是主力出貨，因為這一波的角度比前一波角度來得緩，一堆人跑進去買股票，另一堆人則在賣股票，賣方贏了，一旦沒有推升力道，股價自然就會下跌。」

*從量價結構看均線有三種功能

量價結構對於均線的認知跟市場有很大的不同，林教授解釋，均線的功能有三種：研判方向、助漲助跌、整理中預判量增攻擊時間點。

股價上漲遇到下壓的均線，只要有成交量進來，上漲波段無需擔心，若股價下跌遇到上揚的均線，如果成交量萎縮，股價還會再探底。

「均線最大的功能在於助漲和助跌」，他表示，扣抵值導致平均成本上揚或下彎，均線上揚會進一步牽動成交量增加，形成一波攻擊。

同時，「均線也可以預判即將發動的行情」，舉例來說，當產生助漲時，區間內放空的平均值提高，多數人認賠回補，導致成交量增加，就是利用扣抵值來預判量增的可能，提早知道下一波攻擊。

*找成交量最大 再「剝洋蔥」找帶頭大哥

至於如何用量價、角度的觀念來選股？林教授說，既然成交量是由鈔票堆出來的，有人氣的股票，一定是成交量最大的股票，所以可以先從類股找起，哪個類股量增，代表鈔票在這個族群中，再用剝洋蔥的方法，進一步在類股中找帶頭大哥，就是成交量最多、角度最陡的那檔股票，代表主力在這裡的企圖心最強。

舉例來說，2021年疫情間，受到塞港影響，航運股火熱，資金流向航運股帶動航運股一波上揚，當時長榮、陽明、萬海股價角度最陡，就是帶頭大哥，其他都是跟漲，股價表現較為弱勢。

*大行情拆解成小行情 「看大作小」

另外，很多人不清楚週期層級的含意，週期層級分為5分K、15分K、30分K、日K、周K，大行情是由小層級衍生出來的，週期層級如同放大鏡，把大行情拆解成小行情，在小的行情中做買賣的研判。

操作上以「看大作小」為原則，比方說，周K為多頭，15分K為空頭，這時該不該進場？基本上，只要15分K轉為多頭，就是一個很好的上漲波段。

有些人只看小層級，買進的時候才知大層級為空頭，股價不漲反跌，「看大作小」就可以避開這樣的盲點。

*學習技術分析 一年要賺一倍才及格！

蕭明道說，傳統的技術分析強調突破前波高點買進、跌破前波低點賣出，很多人這樣執行，結果造成虧損。再如，KD指標顯示超賣，應該要買進，買了結果繼續破底，都是因為不了解量價結構所導致的缺失。

目前大盤漲到二萬點的高點，很多人還在找底部相對弱的股票，這些股票不會漲也不會跌，「我們要的是會漲的股票，所以勇敢追漲」，把量價、時間、角度結合在一起操作，不容易輸。

「學習技術分析，一年沒有賺一倍，都算是不及格」，蕭明道說，從交割單可以看出一個人的心態，為何這點買，為何這點才賣，積極、保守、貪婪、畏怯…清清楚楚浮現，林教授已經通過這一層考驗，所以才敢讓他上台授課。