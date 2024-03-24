文．陳春霖

理周投研部為短線賺高殖利率價差整理出選股三條件，一是現金殖利率5%以上，二是短線漲幅10%以下，三是投信買超持股仍在6%以下者，供投資人參考。

特別說明，以投信持股率為選股標準，僅是參考條件之一，現今大盤處於兩萬點高檔，很多按過去傳統數據挑股的方法需跟著有所調整，後面篇幅也有針對投信賣而外資買的，股價也有一番漲幅表現的標的股有詳細報導。

GTC亮點 台廠供應鏈漲跌互見

首先還是來談談輝達3月18日GTC的內容，黃仁勳發表了新一代處理器設計架構Blackwell，由2080億顆電晶體組成，可提升速度數倍，3月19日台廠相關供應鏈股價漲跌互見，指標權值股台積電(2330)則以小跌回應，市場認為，其一是輝達新晶片與預期大致相當，未見新技術；其二是先前相關個股波段漲幅已回應，短線回檔整理是必須的，因此短線挑選高殖利率股賺價差較為實際。

三月底前二千家上市櫃公司將陸續召開董事會，確認去年年報與配息額度，高殖利率個股會陸續浮出檯面，市場大都以現金股利除以股價的殖利率，若在7%以上屬於相對便宜，若在5%屬於相對合理，若在3%以下屬於相對高檔，不過，以這樣的計算方式選股應該是中長線存股族的選股原則，欲短線賺高殖利率價差者則另有挑股邏輯。

理周投研部表示，大盤現已在萬九至兩萬點，許多熱門股早已在高點位置，但續漲力道依舊強勁，顯示資金量能相當充裕，因此欲賺高殖利率個股短線價差，就必須在選股條件上做一些修正，若僅以7%以上殖利率挑選可能會多數落在非電子族群上，這部分投資人可以中長線的存股標的看待，而針對電子股欲賺短線高殖利率的價差者，殖利率條件可降至3%至5%，也就是超過3%才視為價格偏高標的。

殖利率高低為選股條件之一，輔以第二個條件就是短線漲幅不超過10%者，電子股標的則可放寬至15%至20%，若漲幅超過30%者就需小心操作，避免成為最後上車的小老鼠。最後觀察投信與外資法人針對個股買超情形，若投信買超持股率尚未超過10%者，在公司配息發布時，都可能成為加碼標的激勵股價短線的表現。