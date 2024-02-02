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首創AI結合MR寵物app Memoark讓陳淑芳與愛狗重逢

聯合新聞網／ 理財周刊
▲ 沙漠魚科技董事長李厚豪表示，寵物服務應結合AI、MR，為用戶提供全新體驗。
▲ 沙漠魚科技董事長李厚豪表示，寵物服務應結合AI、MR，為用戶提供全新體驗。

文．理財周刊新聞中心

全球寵物產業正夯，據Global Market Insights預估，2027年全球寵物產業市值將高達3500億美元，而台灣也不遑多讓，寵物經濟規模業已上看500億元，吸引不少業者投注，其中，也包括在VR、AR、3D建模等Web3.0相關技術居領先地位的沙漠魚科技，該公司於29日推出台灣第一個結合AI與MR技術結合的寵物平台Memoark，同時以微電影《你回來了》作為前導，邀請金馬影后暨國民阿嬤陳淑芳擔任主演。

微電影《你回來了》主要是描述陳淑芳飾演年邁的阿嬤，與孫女以及一隻憨厚的「福寶」之間有一段感人的故事。在這部寵物與人之間的戲碼中，陳淑芳憑藉多年來精湛的演技為整個故事注入更深的情感層次，引領觀眾進入一段溫馨的生活片段，使觀眾真切感受到角色之間的深厚牽絆和無盡的愛意。陳淑芳出席首映會表示，原本打算休息一陣子不再接戲，但聽到李厚豪對寵物的感情及其夢想，就義不容辭的答應了，她說，「想支持做一件對的事情」。

陳淑芳表示，自己一直沒有養寵物，甚至開玩笑地說：過去生活艱難，養活人就很辛苦了，加上長時間拍片，也無法專心照顧寵物。但在拍攝期間，漸漸對養寵物產生興趣，希望未來真正退休時，可以養一隻狗狗來陪伴自己。

身為監製及故事原創的沙漠魚科技董事長李厚豪表示，本片主要想傳達「生命如何影響生命」以及「默默陪伴」的想法。他指出，從小就熱愛動物，本身也收養許多流浪動物，深刻了解飼主與寵物之間的需求，也期待能為寵物打造一個美好的家園，然而目前寵物服務市場仍有許多待改善，例如醫療價格的不透明，造成飼主負擔，所以他期待能打造一個服務平台，與所有愛寵物者共享。

對每一個寵物飼主來說，「離別」是一個最大的課題，李厚豪認為「死亡不是終點，遺忘才是」，因此決定透過WEB3.0及區塊鏈的技術，將寵物的影像與記憶永久保存，讓「寵物」永生。李厚豪進一步解釋，目前生活中的數位內容來源都以2D影像為主，因此沙漠魚即將推出的Memoark將導入3D影像技術，同時利用人工智慧（AI）深度學習模型訓練生成對話的能力，提供智慧化的回應，既使寵物的生命不再，也能透過APP與其進行對話與互動，這將是市場上第一個將AI與MR技術結合的寵物平台，為用戶提供全新的體驗。

即將上市的Memoark計畫提供Web 3.0 數位錢包、AI 寵物療癒師、寵物畫廊、擬人化陪伴服務、寵物健康顧問等服務，未來的目標則是想打造一座類似寶可夢世界的Memo樂園，讓飼主與寵物能有一場極致冒險體驗。

《你回來了》微電影將在2月1日於沙漠魚科技官方YT頻道上映。

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