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聯合新聞網／ 理財周刊

【文．陳春霖】

美聯準會唱鴿 主要有三個指標

美聯準會因應高通膨連續升息，目前基本利率來到5.24%至5.5%，且已快進入深水區，如2000年的網路泡沫與2018年金融風暴等均升息至5.5%以上，最後造成經濟危機，因而此次美聯準會特別小心，進入深水區後採停聽看策略，數次採凍升措施，但態度卻趨強硬，市場均認為降息需等至2024年下半年才會見到，不料，美聯準會主席鮑爾卻在耶誕節前釋出一片鴿聲，甚至直接表態明年將降息三次訊息，美股與台股雙受激勵呈上揚走勢。

法人指出，美聯準會放出「鴿聲」，主要有三個指標，其一是實質生產毛額(GDP)由2.1%調升至2.3%，其二是失業率維持在3.8%，其三是通膨由3.3%降至2.8%，顯然已達壓抑通膨，且經濟呈溫和衰退的目的，可進一步討論降息步調了。

美國為全球第一大經濟體，升息緊縮貨幣、降息寬鬆貨幣，因此不管是升息或降息對全球整體經濟發展與金融資本市場都會影響，尤其對股市影響的時間點牽動走勢既深且大，若從歷史數據來看，先撇開已經翻頁的升息走勢，2000年網路泡沫與2018年金融風暴兩個降息時間點，台股大盤在2000年從停止升息到宣布降息，雖是下跌，不過隔年卻有大段漲幅回升，而2018年受到預期心理激勵期間是上漲，但真正降息時卻回跌小波段。

理周投研部認為，這次的降息影響台股走勢會較像2018年，也就是明年第一季的台股盤勢主調為持績在降息環繞的氛圍中，兩個時間點降息前的醞釀期與宣布降息後的執行期，大盤指數會是先漲後跌表現。

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2024年Q1電子vs.傳產 挖掘台股新主題

原本市場預期2024年下半年才有可能降息，美聯準會12月13日送出耶誕大禮，市場預期將提前至3月，「降息」會是美股或台股第一季牽動大盤走勢的主調，跟著大勢方向挖掘類股或個股新主題較能操作順利。理周投研部認為，在資金逐步寬鬆、企業成本降低後科技業能夠最快進入需求備戰者，以IC設計與特殊應用積體電路(ASIC)為首，有機會成為明年第一季首波AI造浪者。

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