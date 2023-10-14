台積電怎麼了？巴菲特出清台積電ADR：考量地緣政治風險

洪寶山

巴菲特老謀深算 早料到投資矽盾不如五大商社

股民心中納悶著，台積電怎麼了？筆者突然想起去年十一月公布第三季財報時，一度傳出巴菲特抄底台積電ADR，當時台股為之振奮，記得當時的台積電大約480元附近，畢竟巴菲特是出了名的長期投資人，第一次買台積電ADR，市場拿當年蘋果的例子來比擬台積電也可能會受到巴菲特的青睞，結果，僅一季的時間，巴菲特出清了台積電ADR，記者問：「為什麼要賣台積電？」巴菲特說了很多對台積電正面肯定的話，就不再贅述，最重要的一句話是：「考量台積電有地緣政治風險。」

後來的發展大家都知道，巴菲特加碼日本五大商社─伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友，在今年六月不包括庫存股，波克夏在這五家公司中的持股比例現在平均超過8.5%，今年四月巴菲特前往日本，並會見了這五家公司的執行長時表示，希望最終擁有這五家公司中，每家公司9.9%的股份。

經過一整年，拜商品價格大漲之賜，日本五大商社投報率超過30%，跑贏日本東證指數同期的21%漲幅(未計股利收益)，持股價值累計增加約20億美元。事後回顧，巴菲特這一手「賣台積電、加碼日本五大商社」的投資決策還真是賺大了。

投資台股就繞不開地緣政治風險，相信巴菲特只是選擇了個市場容易接受的藉口打發記者，關於矽盾護台的市場傳言，今年8月4日台積電劉德音接受《紐約時報》專訪時否認矽盾說：「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度，即不會因半導體攻打台灣，但也不會因半導體而不打台灣；台海關係還要是要取決中美態度。」

換言之，美國扮演了關鍵角色，一邊保護台灣供應軍火，另一邊要台積電去美國設廠，本來台積電計畫設置七奈米跟五奈米，結果被硬生生地升級到四奈米跟三奈米。統計自1979年至2023年八月為止，美國對台軍售累積達709.7517億美元，而台積電的亞利桑那廠就從120億美元加碼到400億美元，目前又因為美國工會的干擾，工期拖延可能增加費用。

地緣政治風險費 四年要花近五百億美元

這還不止，9月18日美國亞利桑那州州長霍布斯(Katie Hobes)拜會劉德音和魏哲家，霍布斯當面力邀台積電前往亞利桑那州設先進封裝廠，這還不是因為輝達的GPU選擇用CoWoS先進封裝才衍生出來的新問題。這個訊息一傳出，台積電股價自558元跌到516元，全因封裝的毛利率至少比晶圓代工少一半，四百億美元的投資都不知道要多久才能回收成本，現在如果再到美國加碼設先進封裝廠，以台積電七月宣布在銅鑼斥資九百億台幣興建先進封裝廠來估算，可能要多花60-80億美元。

前面說了，台灣過去四十四年來跟美國買了709.7517億美元的軍火，結果台積電不到三年就可能要花近460-480億美元去美國設廠，明眼人心裡都清楚，這就是台灣的「地緣政治風險費」。

被戲稱為火龍果的iPhone 15過熱問題，韓媒一度指向台積電的三奈米「鰭式場效電晶體(FinFET)」製程跑不動，雖然蘋果官方事後澄清是iOS的問題，還了台積電公道，也讓台積電股價從516元反彈到544元。

前有埋伏後有追兵 台積電還能千山我獨行？

但是原本製程量產時間落後在台積電之後的三星，終於三奈米製程搶回了領先量產，儘管市場質疑客戶在哪與良率成本的問題，但不可否認的是，台積電將在二奈米製程捨棄FinFET，改採三星在三奈米量產的「環繞閘極場效電晶體(GAAFET)」製程，台積電還能不能維持在先進製程的領先地位，大家都在等。而昔日的半導體霸主─英特爾更是小動作頻頻，難保台積電美國廠成為英特爾挖角的對象。

中國試圖用第三代化合物半導體與量子科技在半導體領域彎道超車，這次華為的Mate 60做到5G的傳輸速度，等於突破了美國對七奈米製程封鎖。而真正擺在台積電眼前的關鍵問題是，在一奈米製程之後，摩爾定律還能適用多久？台灣能倚靠半導體領先換取和平的日子還有多久？